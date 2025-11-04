Ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ 04/11/2025 18:00

Ngày 4-11, Thủ tướng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê ở tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Quốc Đoàn từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau như Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (cũ).

Tháng 7-2021, ông Nguyễn Quốc Đoàn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Sau đó, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND Tối cao.

Đến năm 2024, ông Nguyễn Quốc Đoàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Tối cao.

Cũng trong ngày 4-11, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.