Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ Campuchia, Mỹ và Philippines chào từ biệt 13/01/2026 20:37

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước: Campuchia, Mỹ và Philippines đến chào từ biệt.

Chiều 13-1-2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chea Kimtha, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mỹ Marc Knapper và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines Maynardo L.B. Montealegre đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tạo điều kiện thuận lợi về địa vị pháp lý cho người gốc Việt

Tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu quan trọng Campuchia đạt được thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế của Campuchia ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chea Kimtha. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam tới Quốc vương, Hoàng Thái hậu, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Lãnh đạo cấp cao Campuchia, đồng thời bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Quốc hội Campuchia thời gian qua trên cả bình diện song phương và đa phương, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc Lãnh đạo Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, gặp gỡ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới và Hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai thực chất các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về địa vị pháp lý để người gốc Việt ổn định cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị hai nước.

Đại sứ Chea Kimtha trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đại sứ đánh giá cao việc Việt Nam đã tặng Campuchia công trình Tòa nhà hành chính của Quốc hội, coi đây là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 11 tỉ USD, tăng gần 12% so với năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội và Đại sứ Campuchia nhất trí cho rằng dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 20 tỉ USD.

Đại sứ Mỹ: Vinh dự được công tác tại Việt Nam

Tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, đồng thời trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Mỹ phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, được đánh dấu bằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mỹ Marc Knapper. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian qua, thể hiện qua việc hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc các cấp và các cơ chế trao đổi nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ, năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục – đào tạo, y tế, đồng thời triển khai hiệu quả các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đại sứ Marc Knapper bày tỏ vinh dự được công tác tại Việt Nam trong giai đoạn quan hệ hai nước có bước phát triển mạnh mẽ, đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác song phương.

Đại sứ khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào trong tương lai, cá nhân ông sẽ tiếp tục đóng góp cho việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu của Philippines

Tiếp Đại sứ Philippines Maynardo L.B. Montealegre, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines, cũng như trong việc thu xếp các chuyến thăm cấp cao của Lãnh đạo hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines Maynardo L.B. Montealegre. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu toàn diện Philippines đạt được thời gian qua và bày tỏ tin tưởng Philippines sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm 2026 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines, tin tưởng hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp này, trong đó có các chuyến thăm cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 10 tỉ USD, đồng thời đẩy mạnh hợp tác nghị viện, giao lưu nhân dân, du lịch và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Đại sứ Maynardo Montealegre trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ công tác, đồng thời cho biết Philippines đã dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo, tạo điều kiện để hai nước tăng cường hợp tác thương mại gạo và bảo đảm an ninh lương thực.