Chuồn Chuồn Café: Dòng ký ức ngọt ngào dưới bóng Lầu ông Hoàng chảy ra thế giới 06/06/2025 17:52

Giữa không gian rộng lớn của Phan Thiết, nơi đất trời giao hòa với những đợt sóng vỗ về, Chuồn Chuồn Café mở ra như một làn gió mới, nhẹ nhàng và đầy lãng mạn. Một công trình không chỉ đơn thuần là kiến trúc, mà là bản hòa ca của ký ức tuổi thơ, những sắc màu của quá khứ được tái hiện qua từng viên gạch, từng chi tiết nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Chuồn Chuồn Café, bên phải ảnh là núi cố nơi có Lầu ông Hoàng nổi tiếng.

Ngày 5-6, khi hai trang web nổi tiếng về kiến trúc: Archdaily (Mỹ) và Arch20 (Ấn Độ) đồng loạt giới thiệu Dragonfly Retreat & Café (Chuồn Chuồn Café) của nhà thiết kế Ngô Ốc Bươu, có ai ngờ rằng một công trình tưởng như nhỏ bé ấy lại thu hút sự chú ý của thế giới kiến trúc. Với cả triệu độc giả mỗi ngày, Archdaily và Arch20 đã nâng những viên gạch của Chuồn Chuồn Café lên tầm cao mới, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì sự tinh tế và sáng tạo của nó.

🌿 Khôi phục vẻ đẹp hoang sơ

Dragonfly Retreat & Café (gọi tắt là Chuồn chuồn Café) được cải tạo từ một nhà kho trồng nấm bỏ hoang tọa lạc tại Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận.

Từ nhà kho bỏ hoang trở thành Chuồn Chuồn Café đầy ấn tượng.

Ban đầu, nơi này chỉ là một nhà kho cũ kỹ, nơi thời gian dường như đã lãng quên. Những bức tường rêu phong, mái tôn mốc meo và không gian vắng lặng như chính ký ức của những buổi chiều hè cũ. Nhưng với Ngô Ốc Bươu, đó lại là một không gian đầy hứa hẹn để tái sinh một công trình độc đáo.

"Cảm giác hoang vắng ấy chính là thứ đã hút tôi. Toàn bộ mặt phía nam của tòa nhà mở ra một ngọn đồi nguyên sơ, và ngay phía sau nó, biển trải dài rộng lớn và tự do. Cảm giác như đây là bối cảnh hoàn hảo để tạo ra một nơi ẩn dật yên bình—nơi người ta chỉ có thể ngồi yên và hít thở thật sâu”, kiến trúc sư Ngô Lê Nguyễn với nickname Ngô Ốc Bươu tâm sự.

Kiến trúc sư Ngô Ốc Bươu, người có nhiều thiết kế được tôn vinh trong đó mới nhất là Chuồn Chuồn Café.

Ngọn đồi nguyên sơ mà Ngô Ốc Bươu đề cập đó chính là núi Cố nơi có dốc Hoàng Hôn nổi tiếng và Lầu ông Hoàng nơi hơn 100 năm trước từng là biệt thự nghỉ dưỡng của Công tước De Montpensier của Pháp. Đặc biệt đây là nơi thiên hạ đồn vang có mối tình tuyệt đẹp thi sĩ Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm đã đi vào thơ ca, âm nhạc từ thế kỷ 20.

Ngô Ốc Bươu tâm sự, anh trung thành với việc sử dụng vật liệu tái chế—thép gỉ, mái tôn cũ từ nhà kho, gỗ tái chế và pallet đã qua sử dụng. Anh thiết kế xếp những viên gạch chưa nung để tạo nên nhịp điệu vừa đơn giản vừa ấn tượng, hòa quyện tạo nên bản sắc trực quan của mặt tiền.

Vật liệu làm nên Chuồn Chuồn Café đều là vật liệu tái chế.

Công trình này không chỉ được sáng tạo lại từ vật liệu tái chế mà còn chứa đựng một câu chuyện đặc biệt về những ký ức tuổi thơ của chính người thiết kế. Những kén tằm cũ từ người dân địa phương được đưa về, tạo thành những tấm che nắng, mỗi chi tiết cũ kỹ đều chứa đựng những câu chuyện và người thiết kế đã lắng nghe, chạm rồi thổi hồn vào những câu chuyện đáng nhớ này.

🌅 Chuồn chuồn và những ký ức tuổi thơ

Vậy tại sao lại là Chuồn Chuồn Café? Hình ảnh con chuồn chuồn, nhỏ bé nhưng tự do bay lượn trong không trung, đã khắc sâu trong ký ức của Ngô Ốc Bươu từ những ngày tháng xa xưa. "Chúng tôi đuổi bắt chuồn chuồn trên cánh đồng, chạy theo những cánh bay nhẹ nhàng, vui vẻ và tự do. Hình ảnh con chuồn chuồn từ đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi—mỏng manh, tự do và tràn đầy sức sống… Cảm giác ấy đã ở lại với tôi suốt cuộc đời", tay kiến trúc sư có mái tóc lãng tử nói.

Mặt sau Chuồn Chuồn Café.

Cũng chính bởi vậy, công trình này không chỉ là một nơi thưởng thức café hay nghỉ ngơi đơn thuần mà là một không gian giúp con người tìm lại sự bình yên, giữa cuộc sống xô bồ và bộn bề. Ngọn đồi nguyên sơ phía sau, với tầm nhìn hướng ra biển xanh, tạo nên một không gian tuyệt vời cho những ai muốn tìm lại sự tự do trong tâm hồn.

Ngô Ốc Bươu tâm sự: Vùng đất này có khí hậu giống như một “bán sa mạc”: nắng gắt, ít mưa, nơi Vương quốc Champa từng phát triển thịnh vượng ở đây, để lại những tòa tháp cổ được xây dựng từ gạch đất nung. Tông màu đất nung đậm của chúng hòa quyện với cát đỏ của vùng, tạo nên một cảnh quan đẹp đến ám ảnh.

Phòng ngủ trong Chuồn Chuồn Café.

Với kiến ​​thức hạn hẹp nhưng với ý định chân thành, chúng tôi đã cố gắng đan xen những mảnh ký ức tuổi thơ với những biểu tượng văn hóa từng huy hoàng và vẻ đẹp hoang dã của vùng đất bán sa mạc này.

Góc cafe nhìn về núi Cố.

Tất cả hòa quyện lại tạo nên một nơi ẩn dật sống động, nơi mỗi buổi sáng bắt đầu bằng một tầm nhìn hướng về một làng chài yên tĩnh và một vùng biển xanh nguyên sơ nằm cạnh một sườn đồi nguyên sơ. Ở nơi này, chúng tôi tìm lại được tuổi thơ của mình—bình yên, ngây thơ và trọn vẹn.

Thật ra kiến trúc sư Ngô Lê Nguyễn không xa lạ với giới kiến trúc, Ngô sống ở TP.HCM, đến Phan Thiết theo quê vợ nhiều năm nay và có khá nhiều thiết kế kiến trúc ấn tượng trong đó phải kể đến Nhà Dế Mèn (với tổng chi phí khoảng 2,5 tỉ đồng cũng từng lên báo Mỹ) nơi anh cùng vợ con đang sinh sống. Nhà Dế Mèn từng lọt vào 10 công trình xanh tiêu biểu tại hạng mục Top 10 Green Projects 2023.

Một góc Chuồn Chuồn Café.

Năm 2024, một công trình khác của Ngô là nhà hàng, café Hoa Nắng ở Mũi Né của đôi vợ chồng Italia-Việt Nam cũng được Archdaily vinh danh là Building of the year 2024 (Ngôi nhà của năm 2024)…

Chuồn Chuồn Café đơn giản nhưng tuyệt đẹp.

Giữa nắng gió Phan Thiết, Chuồn Chuồn Café không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là một dấu ấn nhẹ nhàng, một cái ôm của quá khứ cho những ai tìm kiếm sự bình yên…