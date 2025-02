Chuyên án mang bí số 568P và bản cáo trạng truy tố 12 người đến khung tử hình 12/02/2025 10:25

(PLO)- Các bị can đã sử dụng máy lọc không khí, xe máy điện đã qua sử dụng để cất giấu ma túy và mang về Việt Nam mua bán hơn 91 kg ma túy.

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Bị can Trần Hoàng Tín và 10 bị can bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị can La Gia Cường bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

12 bị can đều bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Khoản 4 Điều 251 BLHS với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Hồ sơ vụ án đã được TAND TP.HCM thụ lý và sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm trong thời gian tới.

Ma tuý thu giữ trong vụ án. Ảnh: C04

Theo cáo trạng, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do nhiều đối tượng Việt Nam và Campuchia câu kết hình thành tổ chức phạm. Quá trình phạm tội được tổ chức khép kín từ khâu mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam, sau đó tiêu thụ tại TP.HCM và tỉnh Bình Thuận.

Các bị can sử dụng máy lọc không khí, xe máy điện đã qua sử dụng để cất giấu ma túy, sau đó vận chuyển qua đường mòn, lối mở và đường sông qua biên giới Việt Nam - Campuchia; thông qua telegram, viber, whatapp và các số điện thoại khác nhau để liên lạc, giao dịch; trực tiếp nhận tiền mặt hoặc thông qua nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Tổ chức tội phạm này hoạt động từ tháng 12-2022 đến tháng 3-2023 thì bị cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá. Khối lượng ma túy mà các bị can mua bán đặc biệt lớn với hơn 91 kg ma túy các loại methamphetamin, MDMA, Ketamin, Nimetazepam.

Bị can Trần Hoàng Tín được xác định là chủ mưu cầm đầu, đã thực hiện hành vi mua bán hơn 91 kg ma túy. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, cơ quan điều tra xác định bị can Tín đã mua bán ma túy với hai bị can La Gia Cường và Nguyễn Văn Cần và thu lời bất chính tổng cộng 1,3 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền này, Tín đã góp với La Gia Cường để tiếp tục mua ma túy để vận chuyển về Việt Nam để bán thì bị Bộ đội Biên phòng Cầu Muống, tỉnh Đồng Tháp và Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ.

Bị can La Gia Cường được xác định là đồng phạm giữ vai trò thực hành, giúp sức tích cực cho Trần Hoàng Tín và các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội, mua bán trái phép hơn 34 kg ma túy các loại và cùng Tín thu lời bất chính 770 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Văn Cần được xác định là đồng phạm giữ vai trò thực hành, giúp sức tích cực cho La Gia Cường và Trần Hoàng Tín thực hiện hành vi phạm tội. Đã mua bán trái phép hơn 40 kg ma túy các loại.