Cô gái tham gia đường dây mua bán thận ra đầu thú 16/09/2025 18:34

(PLO)- Công an đã thuyết phục, vận động Ngô Thị Oanh, người trốn lệnh truy nã về tội mua bán bộ phận cơ thể người, ra đầu thú.

Ngày 16-9, Công an xã Hải Châu (Nghệ An) cho biết đã vận động thành công Ngô Thị Oanh (25 tuổi, trú xóm Đông Mỹ, xã Hải Châu) ra đầu thú.

Ngô Thị Oanh.

Trước đó, ngày 4-9, Công an xã Hải Châu nhận được quyết định của Cơ quan điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp (Bộ Quốc phòng) truy nã Ngô Thị Oanh về tội mua bán bộ phận cơ thể người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hải Châu đã phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp xúc, gặp gỡ, thuyết phục gia đình, người thân của Oanh động viên Oanh về đầu thú.

Được biết, Oanh từng bị các đối tượng trong đường dây mua bán thận lôi kéo, đóng giả vợ của người hiến tạng ký vào hồ sơ hiến tạng để nhận tiền. Khi đường dây mua bán thận này bị phát hiện, kẻ cầm đầu đường dây bị bắt, Oanh đã trốn sang Campuchia.

Công an làm việc với Ngô Thị Oanh.

Sau đó, Oanh đã về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an xã Hải Châu đã bàn giao Oanh cho Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.