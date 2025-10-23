Cơ quan thuế cầm tay chỉ việc, hỗ trợ hộ kinh doanh khai nộp thuế chính xác 23/10/2025 20:58

(PLO)- Vẫn còn khoảng trống trong quản lý tuân thủ thuế, do đó, chuyển đổi mô hình quản lý thuế và thúc đẩy tuân thủ tự nguyện không chỉ là sự cải cách về thủ tục.

Chiều 23-10, báo Lao Động phối hợp cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) và VCCI tổ chức hội thảo “Thúc đẩy tự giác tuân thủ, đóng góp đầy đủ thuế, xây dựng kỷ nguyên hùng cường”. Hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến quản lý thuế và hỗ trợ các vấn đề về thuế cho doanh nghiệp.

Chi phí ẩn và niềm tin doanh nghiệp

Phát biểu tại sự kiện, GS, TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vad vừa TP.Hà Nội đã chỉ ra vấn đề mà doanh nghiệp nhỏ phải chịu. Đó là chi phí ẩn - cái giá của sự không chắc chắn.

"Không chắc quy định nào đang có hiệu lực và quan trọng nhất, không chắc mình làm đúng hay chưa” - ông Quốc Anh nói.

Theo đó, nỗi sợ sai quy định là rào cản tâm lý lớn nhất. Ông dẫn chứng, một hộ kinh doanh ở Đống Đa chia sẻ đã lên doanh nghiệp để mở rộng quy mô, nhưng vừa đăng ký xong đã lo lắng không biết nộp thuế giá trị gia tăng ra sao.

Do đó, người này đã phải thuê thêm kế toán ngoài với chi phí 2 triệu đồng/tháng, chỉ để "đi cho đúng đường".

"Đó là một kiểu chi phí tinh thần không được tính trong các báo cáo cải cách" - ông Quốc Anh nói và cho rằng cơ quan thuế không chỉ cần làm đúng, mà phải làm cho người nộp thuế hiểu rằng họ đang làm đúng.

Toàn cảnh hội thảo chiều 23-10. Ảnh: MINH TRÚC

Khi doanh nghiệp nhỏ cảm thấy an tâm rằng mình đang ở phía đúng của luật thì khi đó không còn là nghĩa vụ hành chính, mà là biểu hiện của văn hóa kinh doanh văn minh.

Đồng tình với quan điểm này, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, các vấn đề như nợ đọng thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp hay chuyển giá trong khu vực FDI vẫn còn phức tạp.

Điều này cho thấy khoảng cách giữa tuân thủ kỹ thuật và tuân thủ tự giác còn khá lớn, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ hơn để nâng cao năng lực tuân thủ.

Cơ quan thuế cầm tay chỉ việc hỗ trợ người dân

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, khu vực hộ kinh doanh cá thể, đặc biệt trong lĩnh vực ăn uống, dịch vụ, kinh doanh trực tuyến vẫn là nhóm còn nhiều thách thức trong nâng cao tuân thủ tự nguyện.

Phần đông hộ cá thể là những người kinh doanh nhỏ lẻ, lớn tuổi, ít có thói quen ghi chép sổ sách kế toán và ngại tiếp cận thủ tục hành chính, nhất là thủ tục điện tử.

Cơ quan thuế cho hay, sẽ cầm tay chỉ việc, hỗ trợ người dân khai, nộp thuế chính xác, dễ dàng. Ảnh: MINH TRÚC

“Qua đối thoại, chúng tôi nhận thấy họ rất băn khoăn khi phải minh bạch doanh thu, sử dụng hóa đơn điện tử, ghi chép sổ sách đầy đủ. Nhiều người lo rằng minh bạch doanh thu đồng nghĩa với việc bị nhìn thấy toàn bộ hoạt động, dễ bị kiểm tra” - ông Mai Sơn nói.

Ngoài ra, đa số hộ kinh doanh này muốn tuân thủ nhưng còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và tâm lý e dè. "Đây là nhóm rất cần được tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn tận tình”-ông Mai Sơn chia sẻ.

Ông Sơn cũng nhìn nhận vẫn còn một bộ phận nhỏ người nộp thuế cố tình vi phạm pháp luật thuế như kê khai gian dối, trốn thuế, mua bán hóa đơn... Nhóm này tuy nhỏ nhưng tác động rất lớn, nếu không phát hiện, xử lý nghiêm sẽ làm suy giảm tính công bằng, minh bạch của pháp luật, cũng như lòng tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Vì vậy, ngành Thuế đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để quản lý thuế, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả khởi tố hình sự với nguyên tắc là không khoan nhượng và không có vùng cấm.

Trong bối cảnh có nhiều thách thức về áp lực tăng thu ngân sách, sự xuất hiện của các loại hình kinh doanh mới như thương mại điện tử, kinh tế số, ngành Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng minh bạch, đơn giản, dễ hiểu và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, cải cách để tăng cường chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý thuế gắn với dữ liệu lớn.

"Ngành Thuế đang xây dựng hệ sinh thái dữ liệu liên thông giữa cơ quan thuế và các bộ, ngành để hình thành hệ thống quản lý thuế mở, giúp người nộp thuế không phải cung cấp trùng lặp thông tin" - ông Sơn nói

Với người mới khởi nghiệp hoặc hộ cá thể, đại diện Cục Thuế cho biết sẽ tổ chức hỗ trợ cầm tay chỉ việc, cung cấp cẩm nang, video hướng dẫn, ứng dụng chatbot AI để người dân có thể tra cứu, kê khai, nộp thuế chính xác.

“Niềm tin được gây dựng bằng sự minh bạch, công bằng và tinh thần phục vụ tận tâm. Chúng tôi cam kết nỗ lực đổi mới toàn diện, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo" - ông Mai Sơn khẳng định.