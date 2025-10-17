Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết năm 2026 17/10/2025 11:45

(PLO)- Thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ được giảm 50% đến hết năm 2026. Từ 2027, mức thuế sẽ lại thực hiện theo Nghị quyết số 579.

Sáng 17-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026.

Theo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg.

Riêng dầu hoả sẽ áp thuế bảo vệ môi trường trong năm 2026 là 600 đồng/lít. Nhiên liệu bay mức thuế là 1.500 lít.

Từ 1-1-2027, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Ảnh: QUỐC HỘI

Trước đó, thay mặt Chính phủ trình bày dự án Nghị quyết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.

Vì vậy, chi phí thuế bảo vệ môi trường được chuyển trực tiếp vào giá bán sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế và người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn góp phần giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ đó giúp giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu thụ xăng dầu và giảm các chi phí gián tiếp đến tiêu dùng các sản phẩm, hàng hóa khác.

Khi đó hộ gia đình, cá nhân sẽ có thêm một phần tài chính để chi tiêu; đồng thời góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

“Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn là một yếu tố cấu thành giá cơ sở của xăng dầu trong nước. Việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này sẽ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước nên cũng tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và được xem là một công cụ để thực hiện kiểm soát lạm phát” - ông Chi nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn góp phần giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Ảnh: Quốc hội

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, để tạo nền tảng đạt tốc độ tăng trưởng hai con số từ năm sau và hạn chế tối đa những bất lợi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thì cần có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy phát triển, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thích ứng trong bối cảnh quốc tế biến động.

Trong đó, việc thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026 như đã thực hiện trong năm 2025 là một giải pháp cần thiết.

Về tác động của việc giảm thuế tới thu ngân sách, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết với dự kiến sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2026 tương đương sản lượng dự kiến tiêu thụ năm 2025 thì ước tính thu ngân sách giảm khoảng hơn 44.000 tỉ đồng.