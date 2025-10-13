Thuế thu nhập cá nhân: Xem xét việc đánh thuế chuyển nhượng vàng miếng 13/10/2025 17:55

Chiều 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Dự thảo đề xuất điều chỉnh ngưỡng doanh thu không chịu thuế, thay đổi biểu thuế, tăng mức giảm trừ gia cảnh và bổ sung một số nhóm thu nhập mới thuộc diện chịu thuế.

Một số trường hợp thu nhập từ 20 triệu đồng mới phải đóng thuế

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết dự luật quy định mức doanh thu không phải nộp thuế đối với thu nhập từ kinh doanh thống nhất với ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng, tức 200 triệu đồng/năm trở xuống. Chính phủ được giao thẩm quyền điều chỉnh mức này cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nêu những điểm mới của luật. Ảnh: QUỐC HỘI

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi quy định về giảm trừ gia cảnh, giao Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Theo báo cáo, Chính phủ đang soạn thảo nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp tháng 10-2025 theo hướng tăng hơn 40% so với mức hiện hành, tương ứng 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.

Về biểu thuế, dự luật đề xuất giảm số bậc thuế từ 7 xuống còn 5 và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Cụ thể, thuế suất 5% áp dụng cho thu nhập đến 10 triệu đồng/tháng (hiện là 5 triệu đồng); bậc cao nhất 35% áp dụng cho thu nhập từ 100 triệu đồng/tháng trở lên (tăng so với mức hiện hành).

Ngoài ra, dự thảo điều chỉnh ngưỡng thu nhập tính thuế đối với các khoản như trúng thưởng, bản quyền, thừa kế, quà tặng… từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng.

Dự thảo cũng bổ sung nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế, gồm: Chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia “.vn”, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon, biển số xe trúng đấu giá, tài sản số, vàng miếng…

Đồng thời, bổ sung một số khoản thu nhập được miễn thuế như chuyển nhượng lần đầu tín chỉ các-bon, trái phiếu xanh, thu nhập từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Thẩm tra nội dung, Ủy ban Kinh tế – Tài chính nêu nhiều ý kiến cần cân nhắc thận trọng về tính hợp lý của biểu thuế mới.

Cơ quan thẩm tra cho rằng hiện mức thu nhập tính thuế còn thấp so với thực tế nên việc điều chỉnh cần gắn với các chỉ số kinh tế như thu nhập bình quân đầu người hoặc tốc độ tăng GDP để bảo đảm công bằng giữa các nhóm thu nhập. Nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc giữ nguyên 7 bậc nhưng điều chỉnh mức ngưỡng ở từng bậc thay vì thu gọn còn 5 bậc, nhằm tránh tạo gánh nặng đột ngột cho một số nhóm thu nhập.

Về giảm trừ gia cảnh, Thường trực Ủy ban cho rằng sửa đổi là cần thiết nhưng mức giảm trừ nên được quy định rõ trong luật để bảo đảm thẩm quyền và minh bạch, thay vì giao toàn quyền cho Chính phủ.

Một số ý kiến đồng tình giao Chính phủ quy định mức cụ thể nhưng đề nghị luật cần quy định mức tối thiểu – tối đa và nêu rõ nguyên tắc điều chỉnh, tránh tình trạng điều chỉnh tùy tiện.

Đề xuất miễn 50% thuế cho nhân lực công nghệ cao

Góp ý dự luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang nêu ý kiến liên quan đến ưu đãi thuế dành cho nhân lực công nghệ cao.

Ông cho rằng dự thảo hiện quy định mức ưu đãi cao nhất đối với nhóm này, nhưng chỉ miễn 50% thuế thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao.

Ông Giang nhận xét mức ưu đãi 50% chưa tương xứng với chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, và đề nghị xem xét tăng mức ưu đãi để phù hợp với chiến lược thu hút và sử dụng nhân lực công nghệ cao phục vụ phát triển nền kinh tế số.

Về đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, ông Giang nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền lợi thuế của người dân. Do vậy, không nên giao toàn quyền cho Chính phủ mà cần để Quốc hội quyết định.

Ông đề nghị việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phải dựa trên thảo luận, xem xét kỹ của Quốc hội, thay vì giao Chính phủ toàn bộ thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên cho ý kiến về dự luật. Ảnh: QUỐC HỘI

Liên quan ý kiến trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn giải trình: Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lần này là lần thứ ba. Theo quy định hiện hành, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trên 20% thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để điều chỉnh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết báo cáo cho thấy đến thời điểm này CPI chưa vượt ngưỡng 20% nhưng dự kiến đến cuối năm có thể đạt. Vì vậy, Chính phủ chủ động trình phương án để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá cả biến động.

Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi luật để giao Chính phủ chủ động điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, không phụ thuộc duy nhất vào CPI. Lý do được nêu là khi giá cả, chi phí sinh hoạt biến động mạnh, căn cứ vào CPI có thể chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Việc giao Chính phủ quy định nhằm tăng tính kịp thời trong chính sách an sinh.

Về biểu thuế, cơ quan soạn thảo cho biết sẽ tiếp tục rà soát và lấy ý kiến để lựa chọn phương án cuối cùng. Hiện có hai phương án được đưa ra thảo luận. Trong đó, nhiều ý kiến từ các đoàn đại biểu đề nghị thận trọng, so sánh với kinh nghiệm quốc tế trước khi quyết định thay đổi đáng kể các mức thuế suất và ngưỡng thu nhập tính thuế.

Cơ quan soạn thảo nêu thực tế là có ý kiến khác nhau giữa các đoàn. Một số đề xuất giữ nguyên 7 bậc thuế nhưng điều chỉnh mức ngưỡng cho phù hợp; số khác đồng ý giảm xuống 5 bậc với giãn nấc thuế rộng hơn.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng trong sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ông yêu cầu Chính phủ rà soát phạm vi thu nhập chịu thuế, làm rõ các quy định liên quan chuyển nhượng vàng đối với người dân không vì mục đích đầu cơ. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị rà soát biểu thuế lũy tiến từng phần để bảo đảm công bằng giữa các nhóm thu nhập.

Ông lưu ý cơ quan soạn thảo cần lấy ý kiến rộng rãi, tập trung lấy ý kiến các đoàn đại biểu từ địa bàn có thu nhập cao như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu. Đồng thời, xem xét kỹ phương pháp tính thuế theo tỉ lệ phần trăm trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh.

Về giảm trừ gia cảnh, ông đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện theo đề xuất của cơ quan thẩm tra, gắn với biến động giá cả và thu nhập thực tế, bảo đảm chính sách kịp thời, minh bạch và có tác dụng an sinh.