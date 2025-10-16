Thi công Chung cư F-Home rồi trốn thuế, 3 lãnh đạo công ty bị khởi tố 16/10/2025 19:31

(PLO)- Công ty Cổ phần Hải Vân Long ký kết hợp đồng thi công công trình chung cư F-Home với tổng giá trị gần 860 tỉ đồng nhưng sau đó trốn thuế.

Ngày 16-10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Lê Ngọc Thảo (nguyên giám đốc), Võ Văn Lý (giám đốc) và Trần Phước Đường (kế toán trưởng) của Công ty Cổ phần Hải Vân Long về tội trốn thuế.

Ba người của Công ty Cổ phần Hải Vân Long bị khởi tố vì trốn thuế. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định trong giai đoạn 2014-2017, Công ty Cổ phần Hải Vân Long (đơn vị thi công) đã ký kết và thực hiện 16 hợp đồng thi công các hạng mục công trình chung cư F-Home tại số 16 Lý Thường Kiệt, TP Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Lương Thực Đà Nẵng (chủ đầu tư). Tổng giá trị hợp đồng và phụ lục gần 860 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn một hợp đồng khác thi công công trình Trường Mầm non Sao Việt (số 67 Lê Quang Sung, Đà Nẵng) trị giá gần 18 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi các công trình hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2018, Công ty Cổ phần Hải Vân Long đã không xuất đầy đủ hóa đơn và không kê khai thuế theo quy định.

Công ty này đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định.