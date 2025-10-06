Vì sao Hoàng Hường bị khởi tố tội vi phạm quy định kế toán mà không phải tội trốn thuế? 06/10/2025 16:06

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi là Hoàng Hường) cùng 2 em rể của Hường và 3 nhân viên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Sau khi vụ việc được thông tin, xuất hiện nhiều video trên mạng xã hội với tiêu đề, bình luận cho rằng Hoàng Hường bị bắt để điều tra về tội trốn thuế, số tiền trốn thuế là 2.100 tỉ đồng; cũng có ý kiến cho rằng sao không phải là tội trốn thuế mà lại là tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trao đổi với PV, luật sư Phan Mậu Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết việc khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 BLHS, có khung hình phạt tối đa lên đến 20 năm) mà không phải tội trốn thuế (Điều 200 BLHS, có khung hình phạt tối đa 7 năm) có thể làm dư luận thắc mắc. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, điều này là có căn cứ và có thể thay đổi tùy diễn biến trong quá trình điều tra.

Về bản chất hai tội danh, tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 BLHS): Người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện các hành vi như để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán (như doanh thu); giả mạo tài liệu kế toán... Hành vi chủ yếu vi phạm nguyên tắc nghiệp vụ kế toán, chưa chắc có mục đích trốn thuế.

Trong khi đó, với tội trốn thuế (Điều 200 BLHS): Người vi phạm có hành vi gian dối nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, như kê sai, không kê khai, dùng hóa đơn giả... và quan trọng nhất với điều kiện bắt buộc là phải xác định được thiệt hại cụ thể về số tiền thuế bị trốn.

Sự khác biệt cơ bản giữa hai tội danh, luật sư phân tích như sau:

Đặc điểm

Tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"

(Điều 221 BLHS)

Tội "Trốn thuế"

(Điều 200 BLHS)

Khách thể (Đối tượng xâm hại)

Trật tự quản lý kinh tế và hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, tài chính.

Trật tự quản lý kinh tế và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Hành vi khách quan

Hành vi vi phạm các nguyên tắc, chuẩn mực và quy định về kế toán (như để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán, giả mạo tài liệu kế toán...).

Hành vi lợi dụng các thủ đoạn để không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế (như lập khống hóa đơn, không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách).

Mục đích

Mục đích là vi phạm quy định kế toán, không nhất thiết là trốn thuế.

Mục đích duy nhất là chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Hậu quả

Cần chứng minh hậu quả vật chất là thiệt hại nghiêm trọng về tài sản (tiền, tài sản khác) hoặc phi vật chất (gây rối loạn hoạt động kiểm toán, thất thoát lớn tài sản công).

Cần chứng minh hậu quả là số tiền thuế trốn được phải đạt mức tối thiểu theo quy định (từ 100 triệu đồng trở lên).



Luật sư cũng cho biết thêm, thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra mới xác định được hành vi để doanh thu ngoài sổ sách – tức vi phạm kế toán. Thế nên việc cơ quan điều tra khởi tố theo Điều 221 là thận trọng, đúng quy trình tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, việc cơ quan tố tụng có được chuyển tội danh trong quá trình điều tra hay không, luật sư cho rằng điều này hoàn toàn có thể.

"Nếu trong quá trình điều tra có đủ căn cứ về mục đích gian dối, số thuế bị thất thoát... thì hoàn toàn có thể chuyển tội danh sang Điều 200 (trốn thuế) hoặc khởi tố bổ sung tội danh.

Nói cách khác, việc khởi tố ban đầu tội vi phạm quy định kế toán là có căn cứ. Tuy nhiên, nếu điều tra xác định rõ mục đích trốn thuế, có chứng cứ về thiệt hại ngân sách Nhà nước, cơ quan tố tụng hoàn toàn có thể chuyển sang tội trốn thuế.

Vụ việc này là ví dụ điển hình cho việc sử dụng hệ sinh thái doanh nghiệp để che giấu doanh thu, lách thuế, đòi hỏi cơ quan điều tra phải có biện pháp nghiệp vụ sâu sắc” - luật sư nói.