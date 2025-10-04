Chủ tịch xã Đray Bhăng Lê Phước Toàn xứng đáng được công nhận liệt sĩ 04/10/2025 16:42

(PLO)- Việc công nhận ông Lê Phước Toàn là liệt sĩ thể hiện tinh thần tri ân của chúng ta đối với người ngã xuống vì sự bình yên của Nhân dân.

Như PLO đã đưa tin, tối 3-10, tại quốc lộ 27 đoạn qua xã Đray Bhăng (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) xảy ra vụ việc đau lòng khi ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, bị ô tô tông tử vong trong lúc đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Thời điểm đó, mưa lớn khiến đoạn đường bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Ông Toàn cùng lực lượng địa phương có mặt để hướng dẫn, cảnh báo phương tiện qua lại.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, một ô tô mang biển số 47A-46.173 chạy với tốc độ cao đã tông vào ông từ phía sau, khiến ông văng xa hơn 10 m. Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng ông Toàn không qua khỏi.

Sau khi xảy ra sự việc, tài xế rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất chính sách và thực hiện các chế độ theo quy định đối với trường hợp của ông Toàn.

UBND xã Đray Bhăng cũng đã có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ cho ông Lê Phước Toàn vì đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Đoạn đường ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tham gia điều tiết giao thông và bị nạn. Ảnh: ND

Mong sớm công nhận liệt sĩ cho ông Toàn

Bạn đọc Nguyễn Văn Minh (Đắk Lắk): “Thật sự đau lòng khi đọc tin Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng Lê Phước Toàn hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ giữa mưa lớn. Một người cán bộ cơ sở tận tụy, không quản hiểm nguy, ra hiện trường để điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân, đó là hành động đầy trách nhiệm và nhân văn. Sự ra đi của ông là mất mát không chỉ với gia đình, đồng nghiệp mà còn với cả địa phương.

Ông Lê Phước Toàn ngã xuống vì sự an toàn, bình yên của Nhân dân Ngày 4-10, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã gửi thư chia buồn với gia quyến ông Lê Phước Toàn. “Sự hy sinh của đồng chí Lê Phước Toàn không chỉ để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và nhân dân, mà còn khắc ghi hình ảnh cao đẹp về một người cán bộ luôn đặt trọng trách với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân. Với tinh thần “vì dân phục vụ”, ông Lê Phước Toàn đã để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tận tụy và trách nhiệm mà mỗi cán bộ, đảng viên, công chức hôm nay và mai sau cần noi theo. UBND tỉnh Đắk Lắk trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy của ông Lê Phước Toàn và tập thể cán bộ UBND xã Dray Bhăng. Sự cống hiến ấy xứng đáng với niềm tin yêu, sự ghi nhận và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm. Xin tiễn biệt đồng chí Lê Phước Toàn - người cán bộ đã sống trọn vẹn đến giây phút cuối cùng vì sự an toàn, bình yên của nhân dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn viết.

Tôi tha thiết mong các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, công nhận ông là liệt sĩ, để sự hy sinh cao cả này được tri ân đúng mức và để những người làm công vụ tuyến đầu được tiếp thêm động lực".

Bạn đọc Lê Thị Hạnh (TP.HCM): “Tôi rất xúc động trước sự hy sinh của ông Lê Phước Toàn. Trong bối cảnh mưa lớn, đường ngập sâu, thay vì ở nơi an toàn, ông vẫn trực tiếp ra hiện trường để hướng dẫn, cảnh báo cho người dân, điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng tận tâm với công việc.

Một người cán bộ cấp xã dám dấn thân vì cộng đồng như vậy thật đáng trân trọng. Tôi mong chính quyền địa phương và tỉnh Đắk Lắk quan tâm, hỗ trợ chu đáo cho gia đình ông, đồng thời truyền thông rộng rãi để lan tỏa tấm gương hy sinh của ông đến mọi người".

Bạn đọc Phan Quốc Dũng (Đắk Lắk): “Bên cạnh nỗi tiếc thương vô hạn, tôi cho rằng cần phải làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và trách nhiệm của người điều khiển ô tô. Cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định pháp luật”.

Có cơ sở cả về pháp lý lẫn đạo lý công nhận liệt sĩ cho ông Toàn

Trao đổi với PV, luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết sự ra đi của Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng trong khi đang trực tiếp điều tiết giao thông là một mất mát lớn, không chỉ với gia đình mà còn với cả cộng đồng nơi ông từng cống hiến hết mình cho công việc chung.

Trong cơn mưa lớn, ông đứng giữa dòng xe cộ nguy hiểm, để giữ gìn trật tự và an toàn cho người dân. Sự hy sinh của ông trong khi thi hành công vụ là một hành động vì lợi ích của Nhà nước và hạnh phúc của nhân dân.

Luật sư cũng cho biết thêm: Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và Nghị định 131/2021 đã dành sự trân trọng cao nhất cho những người “đã hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân”, gọi họ bằng danh xưng thiêng liêng là liệt sĩ.

Trong các quy định đó, Nhà nước công nhận liệt sĩ không chỉ là những người ngã xuống nơi chiến trường, mà còn là những người “dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và Nhân dân”.

Nếu nhìn vào tinh thần của quy định ấy tức là nhìn bằng tấm lòng và lẽ công bằng, ta thấy hành động của vị Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng hoàn toàn mang trong mình yếu tố “dũng cảm thực hiện công việc nguy hiểm”.

“Trong bối cảnh giao thông phức tạp, ông không nề hà, không chờ đợi lực lượng chuyên trách mà tự mình ra điều tiết để đảm bảo an toàn cho dân. Ông biết đó là việc nguy hiểm, nhưng ông vẫn chọn làm.

Chính trong khoảnh khắc ấy, ông đã thể hiện phẩm chất cao quý nhất của một người cán bộ, đặt sự an toàn của người khác lên trên sinh mạng của chính mình. Việc công nhận liệt sĩ cho ông Toàn là có cơ sở cả về pháp lý lẫn đạo lý.” - luật sư Nam nói.