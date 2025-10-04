Ông Lê Phước Toàn ngã xuống vì sự an toàn, bình yên của Nhân dân 04/10/2025 13:33

(PLO)- Trong thư chia buồn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết ông Lê Phước Toàn đã sống trọn vẹn đến giây phút cuối cùng vì sự an toàn, bình yên của nhân dân.

Ngày 4-10, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã gửi thư chia buồn với gia quyến ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, người vừa hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân di chuyển được an toàn qua tuyến đường ngập lụt.

Ông Nguyễn Thiên Văn (thứ hai từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, động viên gia quyến ông Lê Phước Toàn. Ảnh: N.V

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống mưa lũ và bảo đảm an toàn giao thông cho người dân vào ngày 3-10.

“Sự hy sinh của đồng chí Lê Phước Toàn không chỉ để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và nhân dân, mà còn khắc ghi hình ảnh cao đẹp về một người cán bộ luôn đặt trọng trách với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân” - trích thư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Cũng theo thư, với tinh thần “vì dân phục vụ”, ông Lê Phước Toàn đã để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tận tụy và trách nhiệm mà mỗi cán bộ, đảng viên, công chức hôm nay và mai sau cần noi theo.

UBND tỉnh Đắk Lắk trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy của ông Lê Phước Toàn và tập thể cán bộ UBND xã Dray Bhăng.

“Sự cống hiến ấy xứng đáng với niềm tin yêu, sự ghi nhận và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm. Xin tiễn biệt đồng chí Lê Phước Toàn - người cán bộ đã sống trọn vẹn đến giây phút cuối cùng vì sự an toàn, bình yên của nhân dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn viết.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk thắp nhang, tiễn biệt ông Lê Phước Toàn. Ảnh: N.V

Cùng ngày, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã đến thăm viếng, động viên, chia buồn sâu sắc đối với gia quyến ông Lê Phước Toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, lo hậu sự cho ông Lê Phước Toàn được chu toàn.

Ông Văn cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án hỗ trợ, giúp các con của ông Lê Phước Toàn có điều kiện học tập tốt nhất. Đồng thời, khẩn trương hoàn tất các hồ sơ liên quan để giải quyết các chế độ cho ông Toàn.

Video ông Toàn bị ô tô lao với tốc độ cao tông tử vong khi làm nhiệm vụ

Tại buổi thăm viếng, ông Văn cho biết khi nhận tin ông Toàn bị nạn, ông đã cùng Giám đốc Sở Y tế tỉnh đã đến bệnh viện, chỉ đạo thực hiện cứu chữa.

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đã lên sẵn phương án nếu có mổ cấp cứu cho ông Toàn sẽ huy động những bác sĩ hàng đầu của các bệnh viện trong tỉnh hỗ trợ. Tuy nhiên, khi vào đến bệnh viện, ông Toàn đã tử vong.