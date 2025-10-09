An ninh trật tự

1 giám đốc công ty kinh doanh vàng bạc trốn thuế hơn 1.200 tỉ đồng

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố giám đốc kinh doanh vàng bạc trốn thuế trốn thuế hơn 1.200 tỉ đồng
Ngày 9-10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo (49 tuổi, trú phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội trốn thuế.

Bị can Bảo là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo.

kinh doanh vàng bạc trốn thuế.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, quá trình điều tra xác định: Từ năm 2023 đến quý 1-2025, Bảo đã chỉ đạo nhân viên công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền mua bán vàng của khách hàng, sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của những người liên quan và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

ĐẮC LAM
