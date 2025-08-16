Kế toán 'phù phép' cho 3 công ty trốn thuế gần 80 tỉ đồng 16/08/2025 12:39

(PLO)- Bằng thủ đoạn xuất khống hóa đơn, một kế toán đã "phù phép" giúp ba doanh nghiệp ở Quảng Trị trong vụ án trốn thuế gần 80 tỉ đồng.

Ngày 16-8, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng (49 tuổi, ở xã Khe Sanh, Quảng Trị) để điều tra về tội trốn thuế.

Bắt tạm giam kế toán "phù phép" cho ba công ty trốn thuế gần 80 tỉ đồng. Ảnh: CAQT

​Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022, trong quá trình xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế tại Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (xã Lao Bảo, Quảng Trị), Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện Hoàng (làm kế toán) có cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp khác.

​Các doanh nghiệp này đều liên quan đến hoạt động nhập khẩu, buôn bán động vật sống là trâu, bò, lợn và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

​Công an đã khởi tố ba vụ án trốn thuế xảy ra tại ba công ty, gồm Công ty TNHH 79 Thịnh Phát (xã Lao Bảo), Công ty TNHH LB Phú Trọng (xã Lao Bảo) và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị (xã Hải Lăng).

​Cơ quan điều tra xác định, Hoàng đã lợi dụng quy định của pháp luật về thuế để thực hiện hành vi phạm tội.

​Cụ thể, theo quy định, doanh nghiệp bán sản phẩm chăn nuôi chưa qua chế biến cho doanh nghiệp khác ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, nếu bán cho các hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 5%.

​Mặc dù biết các doanh nghiệp trên thực tế bán sản phẩm nhập khẩu cho các cá nhân nhưng Hoàng đã “phù phép” hồ sơ, hợp thức hóa thành bán cho các công ty để không phải nộp thuế.

​Hoàng hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn cho các công ty khác với thuế suất 0%. Sau đó sử dụng các chứng từ nộp tiền ghi nội dung thanh toán thay để hạch toán, kê khai thuế.

​Kết luận của Cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị cho thấy với thủ đoạn trên, Công ty TNHH 79 Thịnh Phát đã trốn thuế hơn 47,3 tỉ đồng; Công ty TNHH LB Phú Trọng trốn thuế gần 32 tỉ đồng và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị trốn thuế 303 triệu đồng.

​Vụ án trốn thuế này đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, mở rộng.