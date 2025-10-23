2 triệu hộ kinh doanh được sử dụng phần mềm kế toán miễn phí 23/10/2025 11:17

(PLO)- Chương trình miễn phí phần mềm nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với mô hình quản lý mới, nâng cao năng lực điều hành và tuân thủ thuế.

Ngày 23-10, Công ty Cổ phần MISA tổ chức Lễ công bố chương trình “Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW”.

Hộ kinh doanh được sử dụng 3 tháng miễn phí

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch HĐQT MISA Đinh Thị Thúy cho biết, chương trình được đánh giá là giải pháp thiết thực, kịp thời và bước đầu giúp hộ kinh doanh làm quen với phương thức quản lý thuế minh bạch, giảm chi phí tuân thủ và hạn chế sai sót.

Theo đó, MISA sẽ tặng 3 tháng sử dụng miễn phí phần mềm MISA eShop, kèm theo 1 năm sử dụng miễn phí chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử.

Với bộ công cụ “6 trong 1” hỗ trợ hộ kinh doanh từ quản lý bán hàng - xuất hóa đơn - ký số - ghi sổ kế toán - kê khai thuế - kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax giúp quy trình “Khai - Ký - Nộp” được thực hiện trên một nền tảng duy nhất.

Đại diện Công ty MISA giới thiệu về chương trình tặng miễn phí phần mềm cho hộ kinh doanh. Ảnh: Cục Thuế

Đại diện MISA cũng nhấn mạnh, xóa bỏ thuế khoán là bước chuyển quan trọng trong hành trình hiện đại hóa hệ thống thuế Việt Nam, đòi hỏi sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Từ đó, MISA cam kết hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế minh bạch, chuẩn xác và thuận lợi hơn, góp phần xây dựng nền kinh tế số công bằng, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Ở góc nhìn chuyên môn, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) nhận định, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai là cải cách quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế, giúp minh bạch doanh thu, công bằng nghĩa vụ thuế và giảm rủi ro cho cả cơ quan thuế lẫn người nộp thuế.

Chủ tịch VTCA nhấn mạnh, sự phối hợp giữa cơ quan thuế, các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp công nghệ như MISA là điều kiện tiên quyết giúp hộ kinh doanh kê khai thuận lợi, quản lý sổ sách dễ hiểu, an toàn, từng bước nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính.

Các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cục Thuế

Sẽ tự động tổng hợp doanh thu từ hóa đơn

Cũng tại buổi lễ, thay mặt ngành Thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn bày tỏ tin tưởng sau chương trình của MISA sẽ có thêm nhiều chương trình triển khai các gói giải pháp hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh.

Ông Mai Sơn cũng thông tin, đến nay, 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ khoán chuyển sang kê khai và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

"Những con số này cho thấy sự chuyển biến tích cực của chính sách, khả năng thích ứng nhanh và chủ động của hộ kinh doanh trước giai đoạn thay đổi lớn”, Phó Cục trưởng Mai Sơn nói.

Đại diện Cục Thuế cho biết cơ quan này đang nghiên cứu phương án tự động tổng hợp doanh thu từ hóa đơn để xác định số thuế phải nộp và tạo sẵn tờ khai.

Trong quý IV-2025, cơ quan thuế tập trung nâng cấp eTax Mobile và các ứng dụng liên quan, hướng tới xây dựng hệ sinh thái thuế điện tử thông minh cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Trong đó, nghiên cứu triển khai phương án tự động tổng hợp dữ liệu doanh thu từ hóa đơn điện tử và các nguồn khác để xác định số thuế phải nộp, tạo sẵn tờ khai gợi ý giúp hộ kinh doanh chỉ cần kiểm tra thông tin và xác nhận.

Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục rà soát, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục và chi phí tuân thủ, chuẩn hóa mẫu biểu và chuyển tối đa sang hình thức điện tử.