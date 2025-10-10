Một xã có hơn 11.600 doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động 10/10/2025 22:02

(PLO)- Xã Đông Thạnh, TP.HCM khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Tối 10-10, UBND xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) phối hợp với Hội Doanh nghiệp xã tổ chức chương trình kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 đến 13-10-2025).

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh trở thành hội doanh nghiệp cấp xã đầu tiên của TP.HCM được thành lập kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, cho biết hiện nay trên địa bàn xã có 6.594 doanh nghiệp và 5.038 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Các doanh nghiệp này đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Lãnh đạo xã Đông Thạnh chúc mừng các doanh nghiệp. Ảnh: TT.

Bà Quỳnh nhấn mạnh, UBND xã luôn đồng hành và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển hiệu quả, bền vững.

Chính quyền địa phương khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, đồng thời tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của TP.HCM và cả nước.

Đông Thạnh hướng đến xây dựng cộng đồng doanh nghiệp không chỉ năng động, sáng tạo mà còn có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Tại chương trình, UBND xã Đông Thạnh cũng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ. Ảnh: TT.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Thái Hồng Kiên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh, cho biết sau thời gian hình thành và phát triển, các doanh nghiệp và hợp tác xã tại địa phương đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước và đang từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế.

Nhiều đơn vị duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt trên 50% kế hoạch đề ra cho năm 2025, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp vào quỹ khuyến học, hỗ trợ người nghèo và bảo vệ môi trường.

Theo ông Kiên, việc thành lập Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh là bước đi mang tính tiên phong, giúp gắn kết cộng đồng doanh nhân ở cấp cơ sở, tạo môi trường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hợp tác đầu tư. Trong thời gian tới, hội sẽ tập trung phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, hình thành các cụm doanh nghiệp xanh, hướng tới mô hình phát triển bền vững.