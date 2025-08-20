UBND xã Đông Thạnh ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh

Ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh 20/08/2025 20:16

Chiều 20-8, UBND xã Đông Thạnh, TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh. Tham dự có bà Phạm Thị Hồng Hà, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy; ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương; bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, cho biết xã đặt ra các chỉ tiêu quan trọng như: 100% doanh nghiệp đủ điều kiện đều có tổ chức Công đoàn; thu ngân sách đạt 100% dự toán; tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân trên 10,5%/năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ 95% trở lên.

Ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Đông Thạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N. TÂN

Đến năm 2030, xã phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người tăng trên 18% so với năm 2025; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hoặc hiện đại; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; 100% hộ dân sử dụng nước sạch và toàn bộ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đúng quy định.

Theo ông Tâm, trong giai đoạn 2025-2030, xã Đông Thạnh định hướng phát triển theo mô hình du lịch sinh thái gắn với thương mại - dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Xã sẽ khai thác lợi thế sông rạch để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, phố ẩm thực và không gian lưu trú hiện đại.

Bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N. TÂN

Cùng với đó là phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm, hoàn thiện hạ tầng giao thông - môi trường, thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, quảng bá thương hiệu địa phương.

Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, nhấn mạnh việc thành lập Hội Doanh nghiệp là dấu mốc quan trọng, thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện hội doanh nghiệp cũng trao tặng phần quà đến 114 hộ cận nghèo trên địa bàn. Ảnh: N. TÂN

“Hội sẽ là ngôi nhà chung, nơi gắn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh; là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, góp phần tháo gỡ khó khăn, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, đồng thời thúc đẩy sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững” – bà Quỳnh nói.

Chủ tịch UBND xã cũng cam kết chính quyền luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, trở thành niềm tự hào của xã. Dịp này, ban tổ chức đã tặng phiếu mua hàng cho 114 hộ cận nghèo để mua sắm tại hội chợ.

Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, hoạt động theo điều lệ được UBND xã phê duyệt, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND xã và các sở, ngành liên quan. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.