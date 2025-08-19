TP.HCM: Bà Lê Thị Ngọc Thanh làm Bí thư xã Hóc Môn 19/08/2025 17:08

(PLO)- Đại hội Đảng bộ xã Hóc Môn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thông qua nhiều mục tiêu, giải pháp trọng tâm nhằm đưa kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Ngày 19-8, Đảng bộ xã Hóc Môn, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự và chỉ đạo tại đại hội có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Xã Hóc Môn được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích xã Tân Hiệp, Tân Xuân và thị trấn Hóc Môn, với diện tích hơn 16 km2 và hơn 93.000 dân.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội cụ thể

Báo cáo tại đại hội, ông Trần Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hóc Môn, cho biết xã phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách hằng năm, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 10,4% trở lên, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ tiêu TP giao.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: N. TÂN

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã đặt mục tiêu đến năm 2030 tỉ lệ tốt nghiệp THCS và THPT đạt từ 99% trở lên, có 40% trường học đạt chuẩn quốc gia, hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm dưới 0,5%.

Xã cũng cam kết đào tạo nghề cho ít nhất 2.000 lao động, tạo 5.800 việc làm mới, nâng tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%...

Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, phát biểu tại đại hội. Ảnh: N.TÂN

Về môi trường, địa phương đặt mục tiêu 100% người dân được sử dụng nước sạch; toàn bộ rác thải sinh hoạt, y tế, công nghiệp và nguy hại được thu gom, xử lý hằng năm.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xã Hóc Môn cam kết hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự hằng năm, nâng tỉ lệ khám phá án từ 75% trở lên và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Ông Trần Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Hóc Môn, báo cáo tại đại hội. Ảnh: N.TÂN

Đại hội cũng thông qua danh mục công trình trọng điểm gồm giải phóng mặt bằng Quốc lộ 22 (nay là đường Lê Quang Đạo), mở rộng đường Trần Khắc Chân, Trần Thị Bốc, xây cầu 620 và ba công viên. Cùng đó, xây mới nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS và nâng cấp những trường hiện hữu.

Ngoài ra, Hóc Môn sẽ triển khai ba chương trình lớn gồm cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; di dời nhà ở ven kênh rạch; nâng cấp 15 tuyến hẻm. Đề án trọng điểm là xây dựng Trung tâm chỉ huy hình ảnh về an ninh trật tự, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý.

Đại hội xác định định hướng chiến lược là phát triển kinh tế nhanh và bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, phát triển hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu tại đại hội. Ảnh: N. TÂN

Phát huy tiềm năng, tạo sức bật mới cho xã Hóc Môn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhấn mạnh địa phương cần phát huy lợi thế, tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển nhanh và bền vững.

Ông Minh cho biết nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân xã đã đạt nhiều kết quả quan trọng, song vẫn còn không ít hạn chế. Kinh tế địa phương chủ yếu nhỏ lẻ, chưa có dự án lớn, hạ tầng xã hội và giao thông chưa hoàn thiện, diện mạo đô thị chưa tương xứng với tiềm năng.

Các đại biểu ghi danh khi tham gia đại hội bằng công nghệ quét khuôn mặt. Ảnh: N.TÂN

Từ thực tiễn đó, Chủ tịch HĐND TP.HCM gợi ý năm nhiệm vụ trọng tâm đối với xã Hóc Môn. Trước hết, địa phương cần phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp, lấy doanh nghiệp làm động lực. Trên địa bàn xã hiện có hơn 1.700 doanh nghiệp, 3.300 hộ kinh doanh và 12 hợp tác xã, Hóc Môn cần phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2.500 doanh nghiệp, tạo sức bật mới cho kinh tế địa phương.

Xã phải tăng cường quản lý nguồn thu, đảm bảo ngân sách bền vững; rà soát và điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất… phù hợp với yêu cầu phát triển.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Hóc Môn ra mắt tại đại hội. Ảnh: N.TÂN

Theo ông Minh, Hóc Môn có tiềm năng trở thành khu vực sôi động về kinh doanh bất động sản khi các dự án giao thông lớn hoàn thành. Do vậy, địa phương cần kết hợp chỉnh trang, tăng không gian xanh cho khu vực hiện hữu và phát triển đô thị mới theo mô hình giao thông công cộng (TOD).

Việc quản lý quỹ đất, trật tự xây dựng phải chặt chẽ, đồng thời phối hợp cùng TP triển khai các dự án trọng điểm như mở rộng Quốc lộ 22, xây dựng đường dọc Kênh Xáng, nâng cấp mở rộng đường Trần Thị Bốc.

Đặc biệt, Hóc Môn phải chủ động phối hợp với các xã giáp ranh như Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Bình Mỹ, Phú Hòa Đông và Củ Chi để hình thành mạng lưới giao thông liên thông, tạo thêm không gian phát triển, thu hút đầu tư vào thương mại - dịch vụ hiện đại.

Về quốc phòng - an ninh, ông Minh lưu ý cần phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa và tấn công tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, ngăn chặn tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ông Minh cũng đánh giá cao ba chương trình và một đề án trọng điểm được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội, coi đây là những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đưa Hóc Môn phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.