Công an Quảng Ninh bắt kẻ 8 năm trốn truy nã 10/11/2025 21:08

(PLO)- Nguyễn Văn Minh là bị can trốn truy nã suốt 8 năm đã bị công an Quảng Ninh bắt giữ khi lẩn trốn tại TP.HCM.

Ngày 10-11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt giữ Nguyễn Văn Minh, 61 tuổi, trú thị xã Đông Triều (nay là xã Bình Khê, Quảng Ninh), là bị can chính trong vụ án vận chuyển trái phép vật liệu nổ do Công an TP Uông Bí (cũ) khởi tố nhưng bỏ trốn và bị truy nã.

Theo hồ sơ vụ án và lời khai của Nguyễn Văn Minh, trước khi gây án, Minh còn có một tiền án về tội đánh bạc, năm 2013 đã bị xử phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Văn Minh tại cơ quan công an sau hơn 8 năm trốn truy nã. Ảnh: CAQN

Để có tiền đánh bạc, chi tiêu, Nguyễn Văn Minh đã thu mua gom trái phép vật liệu nổ (thuốc nổ, kíp) bán kiếm lời.

Ngày 11-7-2017, Nguyễn Văn Minh vận chuyển 158 kg thuốc nổ và 100 kíp nổ được thu mua gom trước đó đi tiêu thụ thì bị Công an TP Uông Bí phát hiện, bắt giữ tại khu vực đường liên thôn Khe Sú 2, xã Thượng yên Công, TP Uông Bí.

Do thông thuộc địa hình và bản chất liều lĩnh, chống đối, Minh đã vứt hàng và xe bỏ chạy, lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam.

Biết mình bị khởi tố, truy nã, Minh liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích, dấu vết. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định từ giữa tháng 10-2025, Minh đang lẩn trốn tại khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ khi Minh đang lẩn trốn tại tại thôn 2, xã Long Sơn, TP.HCM.