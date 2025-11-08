Công an TP.HCM bắt Lê Văn Thiện - người trốn truy nã suốt 11 năm 08/11/2025 11:37

(PLO)- Sau hơn một thập kỷ lẩn trốn khắp nơi, Lê Văn Thiện đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn.

Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) cho biết vừa bắt giữ Lê Văn Thiện (40 tuổi, quê Thanh Hóa), người bị truy nã đặc biệt toàn quốc về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11-2013, Thiện cùng đồng phạm thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản liên tiếp, gây thiệt hại lớn cho người dân. Sau khi vụ án bị phát hiện, Thiện bỏ trốn khỏi nơi cư trú tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Thiện.

Công an TP.HCM bắt được Thiện khi người này đang lẩn trốn trên địa bàn TP. Ảnh: CA

Suốt 11 năm qua, người này liên tục thay đổi nơi ở, dùng nhiều thủ đoạn để che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy bắt. Bằng biện pháp nghiệp vụ và sự kiên trì trong quá trình truy xét, các trinh sát PC02 đã lần ra manh mối về nơi ẩn náu của Thiện.

Ngày 6-11, một tổ công tác đặc biệt được triển khai, nhanh chóng khống chế và bắt giữ Thiện, đưa về trụ sở Công an để điều tra, xử lý theo quy định.

PC02 kêu gọi những người đang bị truy nã hãy sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. “Pháp luật Việt Nam luôn có chính sách nhân đạo, người ra đầu thú sẽ được xem xét là tình tiết giảm nhẹ” - PC02 cho biết.

Công an cũng đề nghị thân nhân không che giấu, chứa chấp người phạm tội mà hãy vận động người thân ra đầu thú. Mọi hành vi bao che tội phạm đều bị xử lý nghiêm.

Người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các trường hợp bị truy nã, nghi phạm phạm tội, có thể báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc PC02. Mọi thông tin tố giác tội phạm đều được bảo mật tuyệt đối.