Bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng ra đầu thú sau hơn một năm bị truy nã 26/10/2025 22:01

(PLO)- Sau hơn một năm bị truy nã, Lý Minh – bị can trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra ở phường Tân Tạo, TP.HCM đã ra đầu thú tại Công an xã Gia Hòa, TP Cần Thơ.

Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định đình nã đối với Lý Minh (24 tuổi, ngụ ấp Đay Sô, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ; tạm trú tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.HCM).

Trước đó ít ngày, Minh đã đến Công an xã Gia Hòa, TP Cần Thơ đầu thú.

Sau thời gian lẩn trốn, Lý Minh đã đến Công an xã Gia Hòa, TP Cần Thơ để đầu thú. Ảnh: CA

Cùng thời điểm, công an cũng ra quyết định đình tìm đối với Lâm Văn Phương (63 tuổi, ngụ ấp 24, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh; trước sáp nhập tỉnh là ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và Lưu Thị Kim Hồng (23 tuổi, ngụ ấp Đào Viên, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ; trước sáp nhập là ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Ngoài ra, công an cũng đã xác minh, làm việc với Tăng Thị Kiều Oanh và Cao Huỳnh Anh.

Trước đó, Công an TP.HCM điều tra vụ án giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 13-3-2022 trước nhà số 213/15 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường Tân Tạo (địa bàn cũ thuộc quận Bình Tân).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lý Minh cùng một số người khác có sử dụng hung khí đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 8-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Minh về tội gây rối trật tự công cộng. Do Minh bỏ trốn nên ngày 26-9-2025 công an ra quyết định truy nã.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều người liên quan khác, gồm: Lưu Thị Kim Hồng (23 tuổi), Cao Huỳnh Anh (23 tuổi), Tăng Thị Kiều Oanh (45 tuổi, cùng ngụ ấp Đào Viên, xã Gia Hòa, TP Cần Thơ; trước sáp nhập 01/7/2025 là ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng); Lâm Văn Phương (63 tuổi, ngụ ấp 24, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh; trước sáp nhập là ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và Sơn Thảo (23 tuổi, ngụ ấp Sóc Bưng, xã Nhu Gia, TP Cần Thơ; trước sáp nhập là ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 8-9-2025, Công an TP.HCM ra quyết định truy tìm người đối với Lưu Thị Kim Hồng và Lâm Văn Phương; đồng thời có công văn đăng báo tìm người liên quan gồm Cao Huỳnh Anh, Tăng Thị Kiều Oanh và Sơn Thảo.

Việc Lý Minh ra đầu thú giúp cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, tiếp tục làm rõ các tình tiết của vụ án, đồng thời xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.