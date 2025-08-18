Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk sử dụng 2 ô tô tiền tỉ trái quy định 18/08/2025 16:09

(PLO)- Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk đang dùng hai ô tô tiền tỉ, trong khi quy định tiêu chuẩn của doanh nghiệp nhà nước chỉ một xe.

Kiểm toán Nhà nước khu vực XII vừa có báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2024 và chuyên đề lồng ghép của tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả kiểm toán tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk (viết tắt là Công ty XSKT Đắk Lắk) cho thấy tại công ty này đang quản lý, sử dụng hai ô tô (vượt tiêu chuẩn định mức một ô tô). Theo quy định, định mức mỗi doanh nghiệp nhà nước được tối đa một ô tô.

Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Ảnh: NV

Theo cơ quan kiểm toán, Công ty XSKT Đắk Lắk hiện quản lý 10 thửa đất. Trong đó, có sáu thửa đất có diện tích gần 1.600 m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công ty chưa kê khai hiện trạng sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tháng 10-2020, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định phê duyệt bổ sung vốn điều lệ Công ty XSKT Đắk Lắk giai đoạn 2020-2022 hơn 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, tỉnh chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ là chưa đúng quy định.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, kế toán; quản lý tài sản; quản lý đại lý xổ số; quản lý, sử dụng vốn, tiền và tài sản nhà nước; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước.

Công ty XSKT Đắk Lắk phải báo cáo UBND tỉnh về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của công ty năm 2024, trong đó có nội dung trích lập quỹ khoa học và công nghệ; rà soát, sắp xếp, xử lý ô tô dôi dư…