Cụm thi đua số 2 - TAND TP.HCM giải quyết hơn 40.000 vụ việc trong năm 2025 08/10/2025 09:21

(PLO)- Tỉ lệ giải quyết các loại án của Cụm thi đua số 2 - TP.HCM đạt và vượt chỉ tiêu do TAND Tối cao đề ra.

Mới đây, TAND Khu vực 2 - TP.HCM (Cụm Trưởng Cụm thi đua số 2) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 của Cụm thi đua số 2 - TAND TP.HCM.

Cụm thi đua số 2 gồm có 5 đơn vị: TAND Khu vực 2, TAND Khu vực 4, TAND khu vực 6, TAND Khu vực 8, TAND Khu vực 10 - TP.HCM.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 - TP.HCM ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: SM

Trong năm 2025, thực hiện công tác sắp xếp lại các đơn vị tòa án theo Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 phần nào ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án.

Các tranh chấp trong xã hội có xu hướng tăng, đặc biệt là các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại; các tranh chấp liên quan đến đất đai rất phức tạp liên quan các dự án bồi thường thu hồi đất, tái định cư...

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập thể các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo số liệu thụ lý và kết quả giải quyết các loại vụ, việc của các tòa án thuộc Cụm thi đua số 2 - TP.HCM, từ ngày 1-10-2024 đến ngày 30-9-2025, tỉ lệ giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu do TAND Tối cao đề ra. Chất lượng giải quyết các vụ án cao, tỉ lệ án hủy, sửa thấp hơn chỉ tiêu do TAND Tối cao đề ra.

Cụ thể, trong năm 2025, các tòa án trong Cụm thi đua số 2 – TAND TP.HCM phải thụ lý 44.491 vụ việc, đã giải quyết 40.042 vụ việc. Trong đó, TAND Khu vực 2 – TP.HCM đã giải quyết 10.070 vụ việc (đạt tỉ lệ 89,96%), TAND Khu vực 8 – TP.HCM đã giải quyết 9.673 vụ việc (đạt tỉ lệ 90,48%)…

Các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công bố bản án trên cổng thông tin điện tử của tòa án, đảm bảo mỗi thẩm phán tổ chức ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm/năm, tham gia tương tác trên phần mềm trợ lý ảo, mỗi cán bộ công chức đều đặt câu hỏi và trả lời tình huống pháp lý.

Các đơn vị đều tổ chức các phiên tòa, phiên họp trực tuyến theo quy định tại Nghị quyết 33/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Theo đó, các tòa án tại Cụm thi đua số 2 đã tổ chức tổng cộng 724 phiên tòa rút kinh nghiệm; 3.160 phiên tòa, phiên họp trực tuyến và công bố 11.669 bản án...

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 của Cụm Thi đua số 2 - TP.HCM. Ảnh: SM

Do số lượng các vụ việc phải giải quyết lớn, tính chất phức tạp, bị đơn trong các vụ án phần lớn không hợp tác, không đến tòa... Để xét xử được cần phải xác minh thu thập chứng cứ mất rất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thư ký dẫn đến tiến độ giải quyết một số vụ án còn chưa đảm bảo thời hạn do pháp luật quy định.

Cụm thi đua số 2 - TP.HCM kính đề nghị TAND Tối cao hoàn thiện phần mềm hệ thống giám sát thẩm phán vì hiện nay công tác nhập liệu rất chậm.

Đề nghị TAND TP.HCM xem xét bổ sung biên chế thư ký để đáp ứng nhu cầu công việc, do hiện nay số lượng vụ án ở các đơn vụ trong Cụm thụ lý 6.000 - 11.000 vụ việc và có xu hướng tăng lên. Cấp kinh phí cho công tác thừa phát lại để thực hiện tốt hơn thủ tục tống đạt...