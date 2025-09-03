Đà Nẵng khởi công chuỗi resort và khách sạn 750 tỉ 03/09/2025 19:29

(PLO)-Dự án sẽ kiến tạo điểm đến mới trên Cung đường Di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang, tạo đột phá phát triển du lịch, hướng đến đón 2 triệu lượt khách/năm trên cung đường này.

Chiều 3-9, tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng, Tập đoàn FVG tổ chức Lễ khởi công dự án Khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires thuộc Khu đô thị Du lịch Nam Hội An. Dự án có vị trí cửa ngõ di sản trên trục kết nối Hội An – Mỹ Sơn – Cổng trời Đông Giang.

Dự án Chuỗi Khách sạn Fivitel và khu nghỉ dưỡng Fivirest Nam Hội An là một tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và thương mại có quy mô 380 phòng lưu trú được xây dựng với quy chuẩn 4 và 5 sao với tổng vốn đầu tư gần 750 tỉ đồng.

Tập đoàn FVG, Đà Nẵng khởi công dự án gần 750 tỉ đồng.



Dự án này dự kiến chính thức hoàn thành từ 2026, gồm: Resort Fivires Nam Hội An là khu nghỉ dưỡng 5 sao với 140 phòng, tổng mức đầu tư 423 tỉ đồng, gồm hệ thống biệt thự, dịch vụ thương mại – giải trí đồng bộ. Trong khi đó, khách sạn Fivitel Nam Hội An được xây dựng theo tiêu chuẩn 4 sao, cao 12 tầng với 240 phòng, tổng mức đầu tư 325,8 tỉ đồng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham dự lễ khởi công.

Dự án hứa hẹn sẽ mang đến sự chuyển mình mạnh mẽ nhằm thay đổi diện mạo các vùng đất, đặt nền móng cho việc đưa cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang. Trở thành cung đường nhận diện thương hiệu du lịch miền Trung trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Hiện thực hóa mục tiêu đón 2 triệu lượt khách/ năm giai đoạn 2025 – 2030 trên cung đường này.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Cùng chuỗi các dự án trọng điểm được khởi công tại Đà Nẵng, Dự án Khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires khởi công đúng với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững của TP trong giai đoạn mới, mở rộng không gian phát triển về phía Đông. Đồng thời tái khẳng định vị thế trung tâm du lịch, dịch vụ của Đà Nẵng sau hợp nhất. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như FVG, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực, gắn liền với chuỗi giá trị văn hóa - di sản độc đáo”.

Dự án nằm ngay cửa ngõ cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Anh Tấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG khẳng định: “Hôm nay, chúng tôi không chỉ khởi công hai công trình nghỉ dưỡng, mà còn đặt viên gạch đầu tiên cho chiến lược 2025–2030, kiến tạo hạ tầng du lịch chất lượng cao trên toàn tuyến cung đường Di sản Hội An – Mỹ Sơn – Cổng trời Đông Giang. Cùng với tâm thế Đà Nẵng vươn mình trong kỷ nguyên mới, chúng tôi tin rằng dự án sẽ là bước khởi đầu đầy ý nghĩa, kiến tạo chuỗi hạ tầng du lịch chất lượng cao, đủ sức phục vụ hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân địa phương trên cung đường du lịch này”.