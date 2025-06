Đại tá Hồ Song Ân làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi 13/06/2025 17:35

(PLO)- Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Hồ Song Ân – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều 13-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại đơn vị.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang.

Buổi lễ trao quyết định.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, Bộ Công an cũng có quyết định điều động Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Đại tá Hoàng Anh Tuấn và Đại tá Hồ Song Ân (thứ 2 từ phải qua) nhận hoa từ Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh là tiền đề quan trọng để lực lượng công an tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng Đại tá Hồ Song Ân sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng Đại tá Hồ Song Ân, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Hồ Song Ân bày tỏ quyết tâm trong thực hiện trọng trách mới và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi.