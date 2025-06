Đại tá Trương Minh Đương giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng mới 28/06/2025 19:13

(PLO)- Đại tá Trương Minh Đương được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng mới, đảm nhiệm trọng trách giữ vững an ninh trên địa bàn ba tỉnh sau sáp nhập.

Chiều 28-6, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về tổ chức, cán bộ Công an cấp tỉnh sau sáp nhập, dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Trương Minh Đương làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Buổi lễ diễn ra theo hình thức trực tuyến, kết nối từ trụ sở Bộ Công an đến 63 điểm cầu Công an tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Lâm Đồng có sự tham dự của ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Quang Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an ba địa phương: Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy, điều động cán bộ và bổ nhiệm nhân sự Công an cấp tỉnh.

Theo đó, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng mới – đơn vị hành chính hình thành từ việc sáp nhập ba tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận.

Đây là một trong những đơn vị Công an cấp tỉnh có phạm vi quản lý địa bàn rộng lớn và đặc thù nhất cả nước hiện nay.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới cho Công an tỉnh Lâm Đồng được xem là sự ghi nhận năng lực, kinh nghiệm, đồng thời thể hiện kỳ vọng lớn của Bộ Công an trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trong giai đoạn chuyển đổi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu các đơn vị Công an địa phương tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Đại tướng cũng lưu ý toàn lực lượng phải chủ động cung cấp thông tin về trụ sở mới, điểm tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và các thủ tục hành chính, đảm bảo không để xảy ra gián đoạn trong phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: VÕ TÙNG

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, từ ngày 1-7-2025, cả nước sẽ vận hành mô hình tổ chức mới với 34 Công an cấp tỉnh và 3.319 Công an cấp xã.

Riêng tại Lâm Đồng, Công an tỉnh mới cần khẩn trương kiện toàn tổ chức Đảng, bộ máy chỉ huy, vận hành thông suốt, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số trong công tác hành chính.

Lực lượng Công an cũng được chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất trong giai đoạn chuyển tiếp, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình để gây mất ổn định. Công an các địa phương phải tăng cường siết chặt kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao đạo đức công vụ.

Việc công bố quyết định tổ chức và nhân sự lần này là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy Công an theo hướng tinh gọn, hiệu quả.