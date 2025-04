Đại tướng Lương Tam Quang dự lễ khánh thành dự án tu bổ khu di tích Trung ương Cục miền Nam 19/04/2025 14:04

Sáng 19-4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), đã tổ chức lễ khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục quan trọng của khu di tích.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an...

Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh Tây Ninh.

Dự án vinh dự được chọn là 1 trong 77 công trình, dự án tiêu biểu trên toàn quốc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Qua 2 lần tu bổ vào các năm 1992 và 2002, một số hạng mục hiện đã xuống cấp sau thời gian dài khai thác.

Với trách nhiệm được Trung ương giao và tình cảm dành cho căn cứ cách mạng, tỉnh Tây Ninh đã triển khai dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục của khu di tích bằng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Dự án được thực hiện trong 6 tháng, hoàn thành đúng tiến độ, cải tạo cảnh quan, sửa chữa công trình, lắp đặt thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, trình chiếu tư liệu bằng công nghệ 3D mapping.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Thanh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết Căn cứ Trung ương Cục miền Nam có vị trí đặc biệt trong lịch sử cách mạng, được xem là “Thủ đô của cách mạng miền Nam".

Đây là nơi Trung ương Đảng cụ thể hóa nhiều chủ trương chiến lược, góp phần dẫn dắt phong trào cách mạng miền Nam đi đến thắng lợi.

Theo ông Thanh, thành công của dự án là món quà ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Tây Ninh.

"Chúng ta cùng quyết tâm đưa khu di tích trở thành điểm đến yêu thích của người dân cả nước, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”, ông Thanh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cắt băng khánh thành.



Công trình hoàn thành góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu tham quan, giáo dục truyền thống. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và các điểm di tích lịch sử Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Phạm Hùng, Tượng đài An ninh vũ trang miền Nam, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thắp hương tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Nhân dịp này, Bộ Công an phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục truyền thống, hun đúc lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, tiếp tục phát huy tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.