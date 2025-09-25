Đại tướng Phan Văn Giang: Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng 25/09/2025 20:10

(PLO)- Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.

Ngày 25-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội quán triệt rõ phương hướng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ rất cao trong việc góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong đó, Đảng bộ tập trung chú trọng tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra giám sát theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm.

Xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, phát hiện nhân tố mới tích cực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt giám sát thường xuyên.

Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trong và ngoài ngành, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, phấn đấu sớm đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát trên dữ liệu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: QĐND.

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, kết quả và những thành tích đạt được nhiệm kỳ qua trong công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Quân đội và góp phần quan trọng vào kết quả chung trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của toàn Đảng.

Nhiệm kỳ tới, với vai trò quan trọng và yêu cầu đặt ra rất cao đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bảo đảm thường xuyên, liên tục, kiên quyết, chất lượng.

Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát; gắn công tác kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; kịp thời cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng; thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, coi trọng nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ.

Cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động nghiên cứu quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định, quy trình, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Xử lý kỷ luật phải bảo đảm nghiêm minh, chính xác, kịp thời

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý việc chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Việc khắc phục vi phạm, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; những lĩnh vực, vị trí công tác, cơ quan, đơn vị dễ xảy ra sai phạm.

Đồng thời, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ cấp cơ sở; tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời, đúng quy định.

Việc xử lý kỷ luật phải bảo đảm nghiêm minh, chính xác, kịp thời, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, gắn với tăng cường giáo dục, quản lý làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm, để khắc phục, sửa chữa.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu việc xử lý kỷ luật phải bảo đảm nghiêm minh, chính xác, kịp thời, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ảnh: QĐND

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên các vụ việc vi phạm kỷ luật, các loại vi phạm điển hình, những hạn chế, bất cập, sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý, các bài học kinh nghiệm rút ra qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các giải pháp khắc phục, phòng ngừa để giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ những vi phạm cần tránh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tiến bộ hơn, làm tốt hơn.

Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, ủy ban kiểm tra các cấp đảm bảo về số lượng, chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu” trong công tác kiểm tra, giám sát...

Dịp này, Quân ủy Trung ương đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025.