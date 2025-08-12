Đắk Lắk: Hơn 2 km đường làm 14 năm chưa xong 12/08/2025 11:24

(PLO)-Hơn 2 km đường ở Đắk Lắk làm 14 năm không xong, gây mất an toàn giao thông

Ngày 12-8, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội do UBND tỉnh Đắk Lăk tổ chức, ông Trần Quốc Đồng, Phó giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk thông tin việc dừng thi công dự án mở rộng, nâng cấp đường Y Ngông, đoạn Mai Xuân Thưởng – tỉnh lộ 1.

Dự án đường Y Ngông dài 2,1 km làm xuyên thập kỷ vẫn không xong. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Đồng, dự án trên dài hơn 2 km, có tổng mức đầu tư hơn 42 tỉ đồng, do Công ty TNHH MTV Đô thị và môi trường Đắk Lắk (nay là Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk) làm chủ đầu tư, bắt đầu thực hiện từ năm 2011. Đến năm 2013, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản tạm dừng dự án do khó khăn về nguồn vốn. Tổng thời gian tạm dừng dự án khoảng 4 năm 8 tháng.

Năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý tiếp tục thi công dự án trên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều vấn đề vướng mắc, bất cập, liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đến nay, đã thanh toán được hơn 26 tỉ đồng, tương đương gần 90% khối lượng. Cũng theo ông Đồng, hiện vẫn còn 188 m vẫn chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Khi được phê duyệt dự án, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án gần 6 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ thực tế cho 188 hộ dân và hai tổ chức, chi phí tăng lên hơn 30 tỉ đồng.

Tháng 3-2023, Sở Xây dựng Đắk Lắk kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đối với đoạn đường thi công xong. Tháng 6-2024, đơn vị có tờ trình và chờ Sở Tài chính phê duyệt quyết toán khối lượng.

Ông Trần Quốc Đồng thông tin thêm: đối với đoạn còn lại chưa thi công và phạm vi nút giao với đường tỉnh lộ 1, sau khi dự án được cơ quan thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp thẩm quyền thẩm định,xem xét để triển khai đầu tư theo quy định.