Đặt mục tiêu thu hút 500 chuyên gia quốc tế đến Việt Nam làm việc 16/08/2025 22:38

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là 'con đường tất yếu' để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Chiều 16-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP

Xây dựng 100 trung tâm đổi mới sáng tạo

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ từ ngày 1-3, Đảng bộ Bộ KH&CN được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Bộ KH&CN và Đảng bộ Bộ TT&TT. Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ Bộ KHCN nhiệm kỳ 2020-2025 đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Bộ.

Đại hội thống nhất nhiệm kỳ tới, toàn Đảng bộ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đảng bộ lãnh đạo xây dựng Bộ KH&CN thành cơ quan đầu mối quốc gia về KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bưu chính, viễn thông, tiêu chuẩn hóa, sở hữu trí tuệ và năng lượng nguyên tử.

Cùng với đó, đủ năng lực dẫn dắt, điều phối và kiến tạo môi trường thuận lợi để KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chủ yếu cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp 5% GDP; kinh tế số đạt tỉ trọng 30% GDP; hoàn thiện hạ tầng số và KHCN hiện đại, bảo đảm 100% dân số được phủ sóng 5G, triển khai thí điểm 6G.

Đặc biệt, phấn đấu xây dựng 100 trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất 6 trung tâm đạt tầm khu vực; xây dựng một trung tâm siêu tính toán quốc gia; chỉ số tích hợp phát triển bưu chính vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới…

Nhấn mạnh yêu cầu nhận thức rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng nói trên để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Bộ KH&CN trong nhiệm kỳ tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: VGP

Đại hội cũng đề ra mục tiêu đưa vào vận hành các sàn giao dịch công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bảo đảm 40% kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được thương mại hóa hoặc ứng dụng thực tế; hỗ trợ tối thiểu 1.000 doanh nghiệp KHCN và 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Đảng bộ Bộ KH&CN phấn đấu triển khai hiệu quả chương trình phát triển năng lượng nguyên tử; hoàn thành đào tạo 50.000 kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn hóa; thu hút 500 chuyên gia quốc tế và trí thức kiều bào làm việc dài hạn tại Việt Nam…

Ngày 19-8: Khởi công, khánh thành 250 dự án lớn, 37% vốn của tư nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi Đại hội diễn ra với không khí sôi động, toàn diện, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt; đặc biệt là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước đi vào cuộc sống, doanh nghiệp tư nhân vào cuộc rất hăng say.

Ông nhấn mạnh ngày 19-8 tới đây sẽ khởi công, khánh thành 250 dự án lớn trên cả nước với tổng vốn hơn 1,2 triệu tỉ đồng, trong đó 37% vốn là của tư nhân với nhiều dự án KHCN.

Qua các báo cáo, ý kiến tham luận, Thủ tướng cơ bản đồng tình với nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhất là đánh giá về những kết quả, dấu ấn quan trọng mà Bộ, ngành KHCN đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KHCN của đất nước.

Thủ tướng khái quát những thành tựu, kết quả, dấu ấn của Bộ, ngành KHCN trong nhiệm kỳ vừa qua như thể chế hoàn thiện, hạ tầng nâng cấp, chuyển đổi số được thúc đẩy, đổi mới sáng tạo được lan tỏa, chính phủ số được nâng cấp, kỹ năng số được nâng cao...

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhắc tới một số chỉ số quan trọng về phát triển KHCN như đổi mới sáng tạo quốc gia (GII) xếp thứ 44/133, tăng 4 bậc so với 2022; chỉ số xếp hạng Chính phủ điện tử (EGDI) năm 2024 xếp thứ 71/193, tăng 15 bậc so với năm 2022.

Đáng chú ý, xếp hạng dịch vụ Công trực tuyến của Việt Nam theo đánh giá Liên hợp quốc đứng thứ 75, tăng 6 bậc so với năm 2020; Chỉ số hạ tầng viễn thông xếp thứ 67, tăng 7 bậc so với năm 2022; doanh thu công nghiệp, công nghệ số đạt 158 tỉ USD, tăng 26% so với năm 2020…

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt theo yêu cầu, tiến độ chỉ đạo của Trung ương; đã cơ bản ổn định, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị sau hợp nhất.

Dù vậy, Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu rõ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia còn chậm, chưa có đột phá; việc thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước và các nhiệm vụ của Bộ có nơi, có lúc còn chậm so với yêu cầu.

Tiềm lực và trình độ KHCN đổi mới sáng tạo quốc gia còn khoảng cách lớn so với nhóm các nước phát triển; nhận thức về vai trò của KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở một số bộ phận cán bộ và một số bộ, ngành, địa phương chưa thật sự đúng tầm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Việt Nam chưa làm chủ được công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chưa có nhiều đột phá, khả năng ứng dụng thực tiễn còn hạn chế.

Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là chưa quy tụ được các nhà khoa học, “tổng công trình sư” có khả năng dẫn dắt và làm chủ được các công nghệ chiến lược. Đầu tư phát triển hạ tầng số còn nhiều hạn chế, nguồn lực chưa được phân bổ đồng bộ. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu còn nhiều thách thức trước xu hướng chuyển đổi số, tập trung dữ liệu như hiện nay.

Sớm thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Bộ KH&CN trong nhiệm kỳ tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, ông yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực hoạch định và triển khai chính sách KHCN, với phương châm lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy công nghệ làm công cụ, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy chuyển đổi số làm phương thức, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thủ tướng giao Đảng ủy Bộ KHCN tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thiện các dự án Luật về KHCN, đổi mới sáng tạo, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao Công nghệ, Luật Trí tuệ nhân tạo (AI)… trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông cũng lưu ý sớm thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số hiện đại. Đồng thời, chú trọng phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu quốc gia, và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, chủ quyền số; tích cực tham gia, thúc đẩy phong trào Bình dân học vụ số…

Thủ tướng khẳng định KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới, trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Ông đề nghị mỗi cán bộ trong lĩnh vực này phải là chiến sĩ tiên phong, người dẫn dắt, đi đầu, dám hy sinh trong việc phát triển, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.