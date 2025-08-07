Đề nghị giảm giá vé tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ, Xa lộ Hà Nội, An Sương - An Lạc 07/08/2025 15:41

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề nghị các doanh nghiệp phối hợp thực hiện chính sách giảm giá vé BOT cho các phương tiện vùng lân cận sau sáp nhập địa giới hành chính.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp BOT và đơn vị quản lý hạ tầng liên quan trên địa bàn đề nghị phối hợp thực hiện chính sách giảm giá vé dịch vụ sử dụng cầu - đường bộ (giá vé BOT) cho các phương tiện thuộc vùng lân cận sau sáp nhập.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh trước đó, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng có văn bản gửi 9 doanh nghiệp về việc đề nghị giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vùng lân cận, sau sáp nhập địa giới hành chính.

Theo đó, các doanh nghiệp được Sở Xây dựng TP.HCM gửi văn bản hướng dẫn hiện có nhiều trạm BOT nằm tại các khu vực TP. Cụ thể, trạm thu phí cầu Phú Mỹ do Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ quản lý; Trạm Xa lộ Hà Nội thuộc Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM;

Trạm thu phí An Sương - An Lạc do IDICO đầu tư; Trạm thu phí Phú Hữu do Công ty Xi măng Vicem Hà Tiên đầu tư. Các trạm này phần lớn đặt tại vùng giáp ranh các địa phương TP.HCM, Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Đồng Nai.

Trạm thu phí Phú Hữu do Công ty Xi măng Vicem Hà Tiên đầu tư.

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị 9 doanh nghiệp nêu trên phối hợp rà soát danh sách phương tiện thuộc đối tượng được giảm giá BOT, để thực hiện giảm giá cho các phương tiện tại các trạm thu phí.

Hỗ trợ công tác đối chiếu thông tin danh sách chủ phương tiện thuộc phạm vi giảm giá, với thông tin công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định đúng đối tượng được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ và xác nhận cho các đối tượng được giảm giá kịp thời, thuận lợi.

Đồng thời, Sở này đề nghị các doanh nghiệp BOT trên tuyên truyền với người dân về chính sách pháp luật, về hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại địa phương. Tăng cường lực lượng chức năng để hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực trạm thu phí.

Chủ trương giảm giá vé BOT cho các phương tiện vùng lân cận sau sáp nhập địa giới hành chính thực hiện Công văn do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành.