Đêm soi ba khía ở Đất Mũi Cà Mau: Vừa vui vừa lạ

Soi ba khía vốn là một phần đời sống quen thuộc của người dân miền Tây, nay lại trở thành hoạt động du lịch đầy cuốn hút với du khách khi ghé thăm Đất Mũi Cà Mau. Mùa ba khía thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch là thời điểm rộn ràng nhất để du khách khám phá.
Theo anh Đỗ Long Triều, hướng dẫn viên tour TP.HCM - Cà Mau, khi đêm xuống, du khách khoác áo bà ba, mang bao tay, đội đèn pin rồi theo chân người dân địa phương len lỏi vào rừng. Ánh sáng loang loáng rọi trên những rễ cây đước, cây bần để tìm ba khía bò ra khỏi hang đi kiếm ăn.
Không chỉ có ba khía, nhiều du khách còn bất ngờ khi được thử sức bắt cá thòi lòi, cua biển - những loài gắn liền với hệ sinh thái rừng ngập mặn trù phú.
Hoạt động thường bắt đầu từ khoảng 19 giờ, cả người dân và du khách cùng nhau lội bùn, soi đèn đi bắt. Người khéo tay có thể thu đến cả chục ký mỗi đêm. “Với người dân, đó là nguồn sống, còn với du khách đó là một hành trình khám phá đầy hứng khởi”- anh Triều cho biết.
Anh Hữu Ân du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Ban đầu tôi hơi lo nhưng nhưng khi bước chân xuống bùn, nghe tiếng cười rộn rã của mọi người, tôi lại thấy thích thú. Cảm giác tự tay bắt được con ba khía rồi bỏ vào giỏ, thực sự rất đặc biệt. Đây là trải nghiệm mà tôi nghĩ ai đến Cà Mau cũng nên thử một lần".
Kết thúc chuyến đi, du khách còn có thể tự tay chế biến chiến lợi phẩm thành những món ăn đậm vị miền Tây như ba khía muối, ba khía ngâm tỏi ớt chua cay, ăn kèm cơm trắng dẻo thơm. Với nhiều người, đó không chỉ là một bữa ăn mà còn là ký ức khó quên về vùng đất tận cùng Tổ quốc.
Hoạt động soi ba khía vì thế không chỉ đơn thuần là trò vui ban đêm, mà còn kể câu chuyện về sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên, về sức sống bền bỉ của cư dân nơi rừng ngập mặn Đất Mũi. Đó là giá trị khiến du khách, một khi đã trải nghiệm, đều mong có ngày trở lại.