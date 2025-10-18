Diễn biến mới vụ 'Mua đất được cấp sổ hồng hơn 8 năm thì bị tòa tuyên hủy' 18/10/2025 05:06

(PLO)- Cơ quan thi hành án thông báo sẽ cưỡng chế vào ngày 30-10, trong khi đó phía người phải thi hành án đang mong mỏi vụ án được xem xét giám đốc thẩm.

Liên quan đến vụ "Mua đất được cấp sổ hồng hơn 8 năm thì bị tòa tuyên hủy", bà Đ (TP.HCM) - bị đơn trong vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nguyên đơn là bà T, cho biết đã nhận được thông báo về việc cưỡng chế thi hành án của Thi hành án Dân sự (THADS) TP.HCM.

Được cấp sổ hồng từ 8 năm trước

Theo thông báo, căn cứ Bản án phúc thẩm số 639 ngày 15-8-2024 của TAND Cấp cao tại TP.HCM, căn cứ các quyết định thi hành án, cưỡng chế thi hành án… THADS TP.HCM sẽ tiến hành cưỡng chế đối với bà Đ và hai người liên quan là ông H, ông TH (người thuê đất hiện tại).

Thửa đất tranh chấp. Ảnh: TRẦN LINH

Biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện công việc di dời toàn bộ các vật dụng trên đất và cưỡng chế chuyển giao quyền quyền sử dụng đất thuộc thửa đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM (nay là phường Tân Tạo, TP.HCM) có diện tích 545,40m² (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND quận Bình Tân cấp ngày 17-1-2011).

Thời gian cưỡng chế 9h ngày 30-10-2025. Thông báo cưỡng chế yêu cầu bà Đ, ông H, ông TH có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên. Trường hợp vắng mặt thì phải ủy quyền cho người khác tham gia, nếu cố tình vắng mặt hoặc không thực hiện việc ủy quyền hợp pháp thì việc cưỡng chế vẫn được tiến hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, bà Đ phản ánh rằng, ngày 25-2-2016, bà và dì của mình là bà T (nguyên đơn) ký kết hợp đồng chuyển nhượng, bà T chuyển nhượng cho bà Đ thửa đất với giá 160 triệu đồng.

Ngày 11-3-2016, bà Đ đã hoàn tất thủ tục và được cập nhật tên trong sổ hồng. Sau đó, bà Đ cũng đã thanh toán hết toàn bộ số tiền chuyển nhượng đất cho bà T là 160 triệu đồng và bà T đã bàn giao toàn bộ thửa đất.

Khi nhận bàn giao thửa đất này, bà Đ đã tiến hành xây tường rào, cải tạo toàn bộ khu đất cho khang trang hơn. Lúc này, bà Đ không gặp bất kì sự cản trở hay khó khăn nào. Thế nhưng sau đó, bà T lại khởi kiện đòi lại lô đất này.

Trong khi đó, theo bản án, bà T cho rằng chỉ cho bà Đ thuê thửa đất này chứ không bán. Ban đầu hai bên ký hợp đồng tặng cho. Sau đó, bà T có tham khảo một số người thân và họ có ý kiến rằng khi tặng cho thì bà Đ có toàn quyền bán đất. Vì vậy, ngày hôm sau bà T đã ra văn phòng công chứng để hủy hợp đồng tặng cho rồi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng…

Bà T khởi kiện yêu cầu toà tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bà T hoàn trả số tiền 160 triệu và 40 triệu đồng tiền thuê đất, yêu cầu xóa phần cập nhật tên bà Đ trong giấy chứng nhận, buộc bà Đ hoàn trả giấy chứng nhận cho bà T và tháo dỡ các kiến trúc xây dựng trên đất.

Văn phòng công chứng thì cho rằng việc chứng nhận hợp pháp, bà T yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu là không có căn cứ.

Xử sở thẩm tháng 9-2023, TAND TP.HCM chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T, tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu; buộc bà Đ và 2 người liên quan di dời toàn bộ các vật dụng trên đất và giao thửa đất cho bà T quản lý, sử dụng.

Bà Đ, văn phòng công chứng và 2 người liên quan kháng cáo. Xử phúc thẩm tháng 8-2024, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Hiện tại, bà Đ đang cho người thuê đầu tư và nuôi trồng thủy sản (cua). Ảnh: TRẦN LINH

Đề nghị sớm xem xét giám đốc thẩm

Bà Đ cho rằng thông báo cưỡng chế và bản án phúc thẩm có nhiều điểm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Cụ thể, bà Đ cho rằng có sai sót về chủ thể quyền sử dụng đất. Thông báo cưỡng chế giao đất dựa vào giấy chứng nhận cấp ngày 17-1-2011 cho bà T. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, bà T chưa có quyền sử dụng hợp pháp, nên căn cứ này không chính xác.

Cơ quan THADS có lập biên bản xác minh ngày 28-2-2025 nhưng không có mặt của ông H và không gửi biên bản này cho ông H. Việc này khiến ông H không có cơ hội cung cấp các chứng cứ về các tài sản trên đất của ông, không thực hiện được quyền khiếu nại, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ông H.

Cạnh đó, nếu cưỡng chế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bà Đ, ông H và ông TH. Bởi hồ sơ thể hiện sau khi ký hợp đồng, bà Đ đã tiến hành một số hoạt động trên đất như thuê người xây hàng rào, san lấp mặt bằng và cho người khác thuê đất (có ký hợp đồng thuê đất tại văn phòng công chứng).

Hiện nay trên đất có các công trình đầu tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, hệ thống tưới, xây bồn chứa nước, trồng cây, gắn camera, làm chuồng trại, nhà thí nghiệm, giàn phơi phóng, kho chứa nguyên phụ liệu, hệ thống nuôi cua, két sắt… là công cụ kinh doanh của ông H và ông TH. Các hạng mục, công trình này đều thực hiện trước khi tranh chấp. Thế nhưng tại thời điểm xét xử cũng như quá trình thi hành án làm việc đã bỏ qua hết các tài sản trên đất của ông H và ông TH, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Đ, ông H và ông TH.

Ngoài ra, theo bà Đ, điểm mấu chốt trong vụ án là bà mua đất của bà T, ký hợp đồng tại văn phòng công chứng thể hiện đúng ý chí của các bên. Bà đã hoàn thành các nghĩa vụ và đã được cấp sổ hồng từ năm 2016.

Sau khi ký hợp đồng, bà đã nhận đất và tiến hành một số hoạt động trên đất nên việc tòa nhận định bà T không tiến hành giao đất cho bà như tiến trình thông thường là không đúng.

Bà và bà T là quan hệ họ hàng, giá chuyển nhượng là 160 triệu đồng là hoàn toàn phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 431 BLDS 2005 “Giá do các bên thỏa thuận”. Trong khi đó khi tòa án tiến hành thẩm định giá, không có mặt bà nên việc thẩm định giá là không đảm bảo tính khách quan; toà cũng không thẩm định tại chỗ thửa đất khiến ông H và TH không có cơ hội khai báo các tài sản đang quản lý và sử dụng trên đất...

Với lập luận đó, bà Đ, ông H không đồng tình với phán quyết của 2 cấp tòa nên đã làm đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm vào tháng 9-2024 và mong các cấp có thẩm quyền sớm xem xét giám đốc thẩm vụ án.