Điện lực miền Bắc giải quyết kịp thời phản ánh của khách về hoá đơn tiền điện 07/09/2025 14:55

(PLO)- Điện lực miền Bắc phối hợp với công an và các đơn vị liên quan xác minh hầu hết các thông tin phản ánh của người dân trên các trang mạng xã hội và nhận thấy những nội dung này chưa chính xác.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), thời gian qua xuất hiện các phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến hóa đơn tiền điện, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước tình hình đó, EVNNPC chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, công an và các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và thông tin kịp thời, minh bạch đến người dân.

Mua điện tư nhân nhưng lại nói do… ngành điện

Chẳng hạn, tại Thanh Hóa, khách hàng Cao Thị Hồng (xã Quảng Chính) đăng tải nội dung tố cáo “anh chốt điện” sai phạm, sau đó nhiều trang mạng xã hội xuyên tạc, quy chụp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh ngành điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã cùng chính quyền và Công an địa phương vào cuộc kiểm tra. Thực tế, khách hàng mua điện từ Công ty cổ phần Quản lý kinh doanh Điện Thanh Hóa (một đơn vị tư nhân cạnh tranh trực tiếp với ngành điện), không phải là “đơn vị của ngành điện”.

Hiện chị Hồng thừa nhận đăng thông tin thiếu kiểm chứng, gây hiểu lầm và đã chủ động đính chính, cam kết không tái phạm.

Khách hàng “Vân Pig” đã đăng tin đính chính trên Facebook cá nhân.

Tương tự, tại Nghệ An, một khách hàng ở Hưng Nguyên phản ánh tiền điện “tăng 10 lần”. Kết quả kiểm tra đồng hồ điện và làm việc cùng chính quyền cho thấy đây là nhà hàng sử dụng nhiều điều hòa, lại có hiện tượng chạm chập dây sau công tơ. Hóa đơn thực tế chỉ tăng khoảng 40%. Khách hàng đã thừa nhận đăng sai sự thật nhằm câu like, sau đó cũng đã xin lỗi và đính chính công khai trên mạng xã hội.

Còn tại Quảng Ninh, khách hàng Đào Bích Lan (Đông Triều) phản ánh trên Facebook về hóa đơn tiền điện ba tháng liền giống nhau. Đội Quản lý Điện lực khu vực Đông Triều (PC Quảng Ninh) đã kiểm tra đồng hồ điện và thấy chỉ số chính xác; việc sản lượng ba tháng đều 670 kWh chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Khách hàng đã hiểu, ký biên bản làm việc và tự nguyện gỡ bài đăng trên mạng xã hội.

Cũng trong tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai hóa đơn tiền điện giống hệt nhau của hai hộ dân tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ. Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, kết quả cho thấy chỉ số và số seri đồng hồ hoàn toàn khác nhau, việc trùng sản lượng chỉ là ngẫu nhiên.

Sau khi làm việc khách hàng nhận sai

Ông Trương Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh, cho biết vừa giải quyết một số khiếu nại của người dân về hoá đơn tiền điện. Song song với đó, đơn vị tiếp nhận 4 công tơ do Điện lực Hà Tĩnh tháo gửi để kiểm định.

"Kết quả cho thấy 4 công tơ này đều đạt yêu cầu kỹ thuật, không phát hiện sai số, qua đó khẳng định các thiết bị được kiểm định hoạt động chính xác và có độ tin cậy cao”, ông Tùng nói.

Tại Hưng Yên, khách hàng Trần Thị Thu (Ân Thi) phản ánh hóa đơn điện tăng cao do dây sau công tơ rò rỉ. Sau khi được giải thích rõ, khách hàng đồng thuận, gỡ bài đăng. Tuy nhiên, chồng khách hàng vẫn livestream thông tin sai sự thật, khiến một số trang mạng xã hội và kênh TikTok xuyên tạc, cắt ghép để câu view.

Biên bản làm việc giữa khách hàng và Đội quản lý Điện lực khu vực Đông Triều (PC Quảng Ninh)

Ngay sau đó, Điện lực đã phối hợp với Công an xã Ân Thi làm việc trực tiếp với khách hàng. Anh Hồ Văn Trường – chủ tài khoản Facebook “Hồ Trường” – thừa nhận sai sót và khuyến cáo người dân không nên đăng tải thông tin chưa kiểm chứng.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Phan Tử Lượng cho biết tại 17 tỉnh, thành miền Bắc, ngành điện bán lẻ chiếm 91,6% với hơn 11 triệu khách hàng, còn lại do 507 doanh nghiệp, tổ chức tư nhân bán cho hơn 1,06 triệu khách hàng.

EVNNPC đã lắp 100% công tơ điện tử đo xa, triển khai chuyển đổi số, vận hành Trung tâm Chăm sóc khách hàng 24/7 và phối hợp Bộ Công an để chuẩn hóa dữ liệu, cung cấp dịch vụ qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đơn vị sẵn sàng tiếp nhận, nâng cấp lưới điện tư nhân để nâng cao chất lượng.

Lãnh đạo EVNNPC khẳng định sai sót chốt chỉ số chủ yếu xảy ra ở đơn vị tư nhân, đồng thời khuyến nghị khách hàng liên hệ Tổng đài 1900 6769 hoặc điện lực địa phương để được giải đáp thay vì chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.