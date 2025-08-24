Điều gì xảy ra với cơ thể bạn khi ăn một quả mận mỗi ngày? 24/08/2025 13:06

(PLO)- Ăn một quả mận mỗi ngày mang lại những lợi ích kỳ diệu cho cơ thể bạn vì nó mọng nước, chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa.

Ít ai biết rằng, loại quả này chứa hàm lượng chất chống oxy hóa, chất xơ và đường tự nhiên dồi dào, có thể mang lại những điều kỳ diệu cho cơ thể, đặc biệt nếu bạn ăn thường xuyên. Dưới đây là 5 lý do "vàng" để bạn thêm mận vào thực đơn hàng ngày.

Hệ tiêu hóa, giúp đường ruột khỏe mạnh

Mận được mệnh danh là một trong những loại trái cây tốt nhất cho hệ tiêu hóa. Chúng chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, giúp điều hòa nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón.

Ngoài ra, mận còn giàu sorbitol – một loại đường cồn tự nhiên giúp đưa nước vào ruột kết, làm cho quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đầy hơi hoặc khó chịu thì nên ăn một quả mận mỗi ngày để có sức khỏe luôn tốt nhất.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, mận lại sở hữu chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là chúng không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ, chất chống oxy hóa và đường tự nhiên giúp mận trở thành loại trái cây an toàn cho những người nhạy cảm với insulin.

Ăn một quả mận mỗi ngày, đặc biệt là giữa các bữa ăn, có thể giúp kiểm soát cơn thèm đường và giữ lượng đường trong máu ổn định.

Làn da khỏe đẹp, rạng rỡ

Nếu bạn khao khát một làn da khỏe mạnh và rạng rỡ, mận có thể là "giải pháp cứu cánh". Với hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cao, mận giúp giảm stress oxy hóa – nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng da xỉn màu và lão hóa sớm.

Hơn nữa, vitamin C còn hỗ trợ sản xuất collagen, mang lại làn da săn chắc, căng mọng và tươi trẻ hơn.

Tăng cường sức khỏe xương

Mận là "kho báu" chứa nhiều vitamin K, kali, boron và magie – những khoáng chất thiết yếu giúp hỗ trợ mật độ xương. Ăn một quả mận mỗi ngày có thể giúp xương chắc khỏe hơn, đặc biệt hữu ích cho những người dù bổ sung đủ canxi nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì nồng độ canxi trong cơ thể.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Mận tự nhiên có hàm lượng natri thấp và kali cao, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Nếu bạn thường xuyên ăn đồ mặn, việc ăn một quả mận mỗi ngày có thể giúp cân bằng.

Mận còn chứa nhiều flavonoid, giúp giảm viêm trong cơ thể. Do đó, ăn một quả mận mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch về lâu dài.