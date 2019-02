Đường miền Tây về TP.HCM kẹt cứng vì quá đông

Trên tuyến QL60 và cầu Rạch Miễu (Bến Tre), giữa trưa nắng gắt dòng xe các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng,… liên tục đổ dồn về hướng cầu Rạch Miễu. Giao thông trên tuyến này cũng bị ùn ứ cục bộ vào 13 giờ trưa cùng ngày. Nhiều người đi xe máy vất vả chen chút để di chuyển. Càng về chiều, lượng xe di chuyển càng đông, QL60 bị ùn ứ nghiêm trọng.



QL60 (Bến Tre) nghẹt cứng trưa mùng 6 Tết



Làn đường dành cho xe máy bị xe ô tô chiếm hết, người đi xe máy vất vả chen chúc vào lề đường di chuyển

Tại đây lực lượng CSGT Công an tỉnh Bến Tre đã chốt chặn ngăn từng đợt xe lên cầu Rạch Miễu nhằm tránh kẹt xe trên cầu, đã khiến cho QL60 càng bị ùn ứ kéo dài thêm.

Do lượng phương tiện quá đông, tuyến QL60 đoạn huyện Châu Thành (Bến Tre) bị “tê liệt”, công ty BOT Cầu Rạch Miễu đã thực hiện lệnh xả trạm lúc 13 giờ 21 phút trưa mùng 6 Tết.



Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, do lượng phương tiện quá đông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp với CSGT Công an tỉnh Tiền Giang tạm chặn dòng xe từ TIền Giang qua Bến Tre, cho lưu thông một chiều trên QL60 và cầu Rạch Miễu hướng về TP.HCM để giải tỏa phương tiện.



Do lượng xe quá đông, CSGT Tiền Giang đã tạm ngăn dòng xe ngược lại, cho lưu thông một chiều từ Bến Tre đi TP.HCM trên QL60 nhằm giải tỏa phương tiện



Cầu Rạch Miễu lưu thông một chiều vào trưa mùng 6 Tết

Theo dự báo, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dòng người ùn ùn đổ về TP.HCM sẽ còn tăng đột biến vào chiều và tối mùng 6 Tết. “Chúng tôi sẽ xả trạm cho đến khi nào đường thông thoáng trở lại mới tiếp tục thu phí trở lại” – Ông Hà Ngọc Nam – Phó giám đốc Công ty BOT Cầu Rạch Miễu cho biết. Bên bờ Tiền Giang, khi vừa qua cầu Rạch Miễu các phương tiện tiếp tục bị ùn ứ kéo dài.



Cũng trong sáng mùng 6 Tết, người dân miền Tây ùn ùn về TP.HCM để chuẩn bị làm việc trở lại vào ngày mai (thứ hai). Tuy nhiên, khi đến cầu Mỹ Thuận hàng nghìn người bị kẹt xe kinh hoàng. Cầu Mỹ Thuận trong sáng đến trưa Mùng 6 Tết hầu như bị “tê liệt” giao thông. Dòng xe xếp hàng dài nghẹt cứng trên tuyến. Nhiều người mất hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa qua được cầu Mỹ Thuận.



Giao thông hỗn loạn tại cầu Mỹ Thuận vào sáng mùng 6 Tết



Hàng ngàn phương tiện bị "chôn chân" khu vực cầu Mỹ Thuận hướng về TP.HCM vào sáng mùng 6 Tết

Trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ sáng, một ô tô 29 chỗ bất ngờ chết máy trên cầu Mỹ Thuận, hướng đi Tiền Giang, khiến giao thông bị ùn ứ cục bộ.



Trên tuyến QL1 hướng từ cầu Mỹ Thuận về vòng xoay Trung Lương (Tiền Giang) cũng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Tại vòng xoay ngã ba Trung Lương (giao giữa QL1 và QL60), sáng mùng 6 Tết gần như các xe phải di chuyển nhích từng chút một để qua vòng xoay.

Theo đó, ngày mai 11-2 (Mùng 7 Tết), các cơ quan nhà nước; doanh nghiệp, khu công nghiệp; khu chế xuất, cơ sở sản xuất…. bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Do đó, ngày mùng 6 Tết ngày cuối kỳ nghỉ Tết nên lượng người đổ dồn về TP.HCM rất đông. Dự báo từ chiều và tối nay tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.