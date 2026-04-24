Tổng kết Đường hoa Nguyễn Huệ 2026: Trao bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân 24/04/2026 19:56

(PLO)- Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 khép lại với cột mốc 23 năm đầy ấn tượng, thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách.

Tối 24-4, Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ tổ chức lễ tổng kết Đường hoa Nguyễn Huệ 2026. Sự kiện ghi nhận một mùa đường hoa thành công, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Ông Huỳnh Minh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, cho biết với chủ đề “Xuân hội tụ, Vững bước vươn mình”, Đường hoa TP.HCM năm 2026 đã trở thành bản giao hưởng mùa xuân đầy cảm xúc. Công trình phản ánh sinh động khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn hình thành siêu đô thị quốc tế năng động, hiện đại.

Ông Huỳnh Minh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: THUẬN VĂN.

Theo ông Thắng, năm nay đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình 23 năm của Đường hoa Nguyễn Huệ. Đây là lần đầu tiên Ban Tổ chức triển khai hai phiên bản ngày và đêm trong cùng không gian nghệ thuật, mang đến trải nghiệm đa chiều cho du khách. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình truyền thống với công nghệ đã tạo điểm nhấn độc đáo, nâng cao sức hút cho sự kiện.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về ý tưởng, ứng dụng công nghệ và phát huy giá trị truyền thống. Đồng thời, đơn vị sẽ mở rộng không gian để mỗi mùa đường hoa là biểu tượng phát triển của TP.HCM”, ông Thắng nhấn mạnh.

Tại lễ tổng kết, 16 tập thể và 38 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của UBND TP.HCM vì có thành tích đóng góp, tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 23. Trong đó, Báo Pháp Luật TP.HCM được trao 3 bằng khen gồm 1 bằng khen tập thể và 2 bằng khen cá nhân.

Báo Pháp Luật TP.HCM được trao tặng 3 bằng khen gồm 1 bằng khen tập thể và 2 bằng khen cá nhân. Ảnh: THUẬN VĂN.

Ban Tổ chức trao bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp cho Đường hoa Nguyễn Huệ 2026. Ảnh: THUẬN VĂN.

Ban Tổ chức cũng tri ân và trao tặng kỷ niệm chương cho Tổng lãnh sự quán các nước cùng nhiều đơn vị đồng hành đã góp phần quảng bá giá trị văn hóa của Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ.

Ban Tổ chức cũng tri ân và trao tặng bằng khen cho Tổng lãnh sự quán các nước. Ảnh: THUẬN VĂN.

Diễn ra trong 8 ngày, từ 15-2 đến 22-2-2026, Đường hoa Nguyễn Huệ tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến văn hóa đặc sắc mỗi dịp tết. Theo Ban Tổ chức, riêng khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan.

Năm 2026 cũng đánh dấu bước mở rộng quy mô khi Đường hoa được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm (phường Bình Dương) và công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu). Tổng lượng khách tham quan tại cả ba địa điểm đạt trên 2,2 triệu lượt.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách. Ảnh: THUẬN VĂN.

Đây là lần thứ 23 Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức, nâng tổng số lượt khách qua các mùa lên hơn 26 triệu lượt. Đường hoa phục vụ người dân từ 19 giờ ngày 15-2 đến 21 giờ ngày 22-2-2026 (tức từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

Không chỉ thu hút khách tham quan trực tiếp, sự kiện còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Riêng các cơ quan báo chí tại TP.HCM có gần 300 tin, bài phản ánh về sự kiện, cùng nhiều nội dung lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.