Hướng dẫn lộ trình thay thế một số tuyến đường có nguy cơ ùn tắc dịp Lễ 24/04/2026 17:38

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động dịp Lễ sắp tới, đồng thời chủ động phòng ngừa ùn tắc giao thông trên địa bàn TP, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM khuyến nghị người dân chủ động lựa chọn các lộ trình thay thế phù hợp khi di chuyển.

Lộ trình thay thế cho 1 số điểm có nguy cơ ùn tắc trong dịp lễ:

1. Khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Sài Gòn:

- Lộ trình 01: Đinh Tiên Hoàng → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Nam Kỳ Khởi Nghĩa → rẽ phải Lê Lợi → đi thẳng Trần Hưng Đạo → rẽ trái Nguyễn Văn Học → qua Cầu Ông Lãnh.

- Lộ trình 02: Nguyễn Tất Thành → rẽ trái Hoàng Diệu → rẽ phải Cầu Calmette → vào đường Calmette → rẽ phải Trần Hưng Đạo → đi thẳng Lê Lợi → rẽ trái Pasteur → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Đinh Tiên Hoàng.

2. Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu:

- Lộ trình 01: (Không lên cầu Tân Thuận 1, Tân Thuận 2) đi Nguyễn Văn Linh → rẽ phải Nguyễn Hữu Thọ → cầu Kênh Tẻ → Khánh Hội → rẽ phải Hoàng Diệu → rẽ trái Cầu Ông Lãnh → Nguyễn Thái Học → rẽ phải Trần Hưng Đạo → đi thẳng Lê Lợi → rẽ trái Pasteur → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Đinh Tiên Hoàng.

Đường Nguyễn Tất Thành là một trong những tuyến đường có nguy cơ ùn tắc trong dịp lễ. Ảnh: NHƯ NGỌC

- Lộ trình 02: Tôn Đức Thắng → rẽ phải Hàm Nghi → rẽ trái Trần Hưng Đạo → rẽ trái Nguyễn Thái Học → Cầu Ông Lãnh → rẽ phải Hoàng Diệu → rẽ trái Khánh Hội → Cầu Kênh Tẻ → Nguyễn Hữu Thọ → rẽ trái Nguyễn Thị Thập → rẽ trái Nguyễn Văn Linh.

3. Đường Dương Bá Trạc - Khu vực cầu Kênh Xáng, Phường Chánh Hưng:

- Lộ trình 01: Cầu Chữ Y → Nguyễn Thị Tần → Phạm Thế Hiển → Phạm Hùng → Nguyễn Văn Linh.

- Lộ trình 02: Đường 9A → đường số 4 → cầu Him Lam → Nguyễn Thị Thập → Nguyễn Hữu Thọ.

4. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, Phường Thạnh Mỹ Tây:

- Lộ trình 01: Phạm Văn Đồng → Nguyễn Xí → Ung Văn Khiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → Trung tâm.

- Lộ trình 02: Quốc lộ 13 → Cầu Bình Lợi → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Phan Đăng Lưu → Lê Văn Duyệt → Trung tâm.

- Lộ trình 03: Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Phan Đăng Lưu → Lê Văn Duyệt → Trung tâm.

5. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài Liệt sỹ), Phường Bình Thạnh:

- Lộ trình 01: Nguyễn Hữu Cảnh → Cầu Sài Gòn → Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội) → Nguyễn Văn Bá → Đường số 2 → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 02: Điện Biên Phủ → Đinh Tiên Hoàng → Lê Văn Duyệt → Phan Đăng Lưu → Nơ Trang Long → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 03: (Dành cho xe mô tô, xe gắn máy) Điện Biên Phủ → Ung Văn Khiêm → Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.

6. Ngã tư Hàng Xanh, Phường Thạnh Mỹ Tây:

- Lộ trình 01: (Dành cho xe mô tô, xe gắn máy) Điện Biên Phủ → Ung Văn Khiêm → Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 02: Nguyễn Hữu Cảnh → Cầu Sài Gòn → Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội) → Nguyễn Văn Bá → Đường số 2 → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 03: Ung Văn Khiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → Trung tâm.

7. Giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông, Bình Lợi Trung:

- Lộ trình 01: Phạm Văn Đồng → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Lê Quang Định → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 02: Phan Văn Trị → Lê Quang Định → Nơ Trang Long → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 03: Phan Văn Trị → Nguyên Hồng → Nguyễn Văn Nghi → Nguyễn Thái Sơn → Nguyễn Văn Đậu → Trường Sa.

8. Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, Phường Hạnh Thông:

- Lộ trình 01: Nguyễn Oanh → Trần Thị Nghỉ → Lê Đức Thọ → Nguyễn Văn Lượng.

- Lộ trình 02: Nguyễn Oanh → Nguyễn Văn Lượng → Thống Nhất → Quang Trung.

- Lộ trình 03: Phan Văn Trị → Đường D3 → Nguyễn Văn Lượng → Dương Quảng Hàm.

9. Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão, Phường Hạnh Thông:

- Lộ trình 01: Nguyễn Thái Sơn → Phạm Văn Đồng → Lê Quang Định → Nguyễn Văn Nghi.

- Lộ trình 02: Nguyễn Thái Sơn → Lê Lai → Lê Lợi → Nguyễn Văn Nghi.

- Lộ trình 03: Nguyễn Thái Sơn → Phạm Ngũ Lão → Ngã 6 Gò Vấp → Nguyễn Kiệm.

10. Vòng xoay Lăng Cha Cả, Phường Tân Sơn Nhất:

- Lộ trình 01: Cộng Hoà → Út Tịch → Trường Sa.

- Lộ trình 02: Hoàng Văn Thụ → Phan Thúc Duyện → 18E → Cộng Hoà → Trường Chinh.

- Lộ trình 03: Nguyễn Văn Trỗi → Hoàng Văn Thụ → Phổ Quang → Hoàng Minh Giám → Nguyễn Thái Sơn → Quang Trung → Tân Sơn.

11. Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, Phường Bảy Hiền:

- Lộ trình 01: Cộng Hoà → Trường Chinh → Phan Thúc Duyện; Cộng Hoà → Trường Chinh → CMT8...

- Lộ trình 02: Tại nút giao Ấp Bắc - Cộng Hòa, rẽ trái vào Ngô Bệ, di chuyển ra Hoàng Hoa Thám → Trần Quốc Hoàn → 18E – Cộng Hòa...

- Lộ trình 03: Trường Chinh → Đồng Đen → Hồng Lạc → Lý Thường Kiệt.

12. Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý), Phường Tân Bình:

- Lộ trình 01: Trường Chinh → Cộng Hoà → Tân Hải → Trường Chinh → CMT8.

- Lộ trình 02: Trường Chinh → Hẻm 508 → Cộng Hoà.

- Lộ trình 03: Trường Chinh → Tây Thạnh → Lê Trọng Tấn → Tân Kỳ Tân Quý.

13. Nút giao An Phú, Phường An Khánh, Bình Trưng:

- Lộ trình 01: Hướng từ Hầm sông Sài Gòn đi → Mai Chí Thọ → Trần Não → rẽ phải Lương Định Của → Nút giao An Phú.

- Lộ trình 02: Hướng từ Cầu Sài Gòn đi → Võ Nguyên Giáp → Trần Não → song hành Võ Nguyên Giáp → Nguyễn Hoàng → Lương Định Của → Nút giao An Phú.

- Lộ trình 03: Hướng từ cầu Phú Mỹ đi → Võ Chí Công → Đồng Văn Cống → Mai Chí Thọ → Nút giao An Phú.