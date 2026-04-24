UTH kết nối các Hội, CLB doanh nhân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 24/04/2026 17:11

(PLO)- Sáng 24-4, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) đón đại biểu đến từ Công an đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội, Câu lạc bộ Doanh nhân Phố Hiến phía Nam, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam và Câu lạc bộ Doanh nhân Hưng Yên tại TP.HCM đến thăm và làm việc tại trường.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đã trao đổi, chia sẻ định hướng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực. PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Hiệu trưởng khẳng định UTH luôn đặt mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giao thông vận tải và nền kinh tế. Lãnh đạo UTH cũng kêu gọi sự hợp tác sâu rộng từ cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Đại diện các hội, CLB doanh nhân bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng đào tạo của UTH, đồng thời kỳ vọng Nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực vừa có tâm, vừa có tầm, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đại tá Đặng Ngọc Thuấn, Trưởng ban liên lạc Công an đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dịp này các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường, qua đó lan tỏa thông điệp về sự gắn kết và trách nhiệm chung tay xây dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Hàng cây nhãn lồng là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa UTH với cộng đồng doanh nghiệp, các hội, CLB Hưng Yên, Hà Tĩnh.

Tiếp đó đoàn đại biểu tham quan Phòng mô phỏng và điều khiển đường sắt tốc độ cao - không gian đào tạo, nghiên cứu hiện đại, thể hiện định hướng tiên phong của UTH trong việc tiếp cận công nghệ giao thông tiên tiến.

Buổi gặp mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa UTH và các Hội, CLB doanh nhân. Sự kiện còn là bước tiếp nối cho hành trình đồng hành lâu dài - nơi Nhà trường và cộng đồng cùng chung tay vun đắp những “mầm xanh” tri thức, phát triển bền vững trong tương lai.