Lúng túng xử phạt tài xế xe container không gài chốt

Thanh tra giao thông thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành, trong đó có tiến hành kiểm tra việc xếp dỡ, ràng buộc hàng hóa có chắc chắn hay không. Tuy nhiên, hiện nay container không phải là đối tượng chằng buộc như các phương tiện khác. Vì vậy, cần chờ Nghị định 46 sửa đổi, bổ sung xem có quy định rõ ràng hay không. Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương Hiện nay việc khóa chốt gù container mới chỉ mang tính chất tuyên truyền, nhắc nhở doanh nghiệp, tài xế trong quá trình tham gia giao thông. Tuy nhiên, khi container rơi xuống đường thì không có quy định cụ thể để xử phạt, bởi thùng container không cần phải chằng buộc theo Nghị định 46/2016. Vì vậy, trước tình hình không đảm bảo an toàn giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn thì cần xem xét, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Nghị định 46 để có sự điều chỉnh cho phù hợp. Từ đó các đơn vị chức năng mới có cơ sở xử phạt các trường hợp vi phạm. Ông NGUYỄN NGỌC TƯỜNG, Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM