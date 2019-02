Sân bay Tân Sơn Nhất lập kỉ lục gần 1.000 chuyến bay/ngày

Hôm nay, 2-2 ( tức ngày 28 Tết) số chuyến bay cất, hạ cánh đạt kỷ lục với 900 chuyến, tăng 73 chuyến so cùng thời điểm năm ngoái. Cụ thể trong ngày đỉnh điểm này hãng Vietnam Airlines có 320 chuyến, Vietjet là 270 chuyến, Jetstar có 110 chuyến và Vasco là 24 chuyến.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin một tuần trước Tết số chuyến bay cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng đôt biến với khoảng 800 chuyến/ngày. Riêng trong ngày hôm nay ngày 2-2 ( tức ngày 28 Tết) số chuyến bay cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đạt kỷ lục với 900 chuyến, tăng 73 chuyến so cùng thời điểm năm ngoái.

Cụ thể trong ngày đỉnh điểm này hãng Vietnam Airlines có 320 chuyến, Vietjet là 270 chuyến, Jetstar Pacific có 110 chuyến, Vasco là 24 chuyến và Bamboo Airways cũng có nhiều chuyến.

Tương tự ngày cao điểm sau Tết, ngày 10-2 ( tức ngày mùng 6 Tết) có khoảng 890 chuyến/ngày, tăng 58 chuyến so cùng thời điểm năm trước.



Ngày hôm nay 2-2, tức ngày 28 Tết, tần suất cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đạt kỉ lục với hơn 900 chuyến/ngày. Ảnh: P.ĐIỀN

Đại diện Cảng vụ hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đánh giá tần suất các chuyến bay phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của các hãng hàng không trong nước tăng 10% so với cao điểm Tết 2018. Trong đó tần suất bay trung bình đạt 800- 820 chuyến/ngày (tăng 70 chuyến/ngày so cùng kỳ năm 2018). Sản lượng hành khách hơn 134.200 khách/ngày (tăng khoảng 17. 500 khách/ngày so cao điểm Tết năm 2018).