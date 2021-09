Công an TP Hà Nội cho biết bắt đầu từ 6 giờ sáng mai (8-9), các chốt kiểm dịch trên địa bàn sẽ bắt đầu kiểm soát người và phương tiện ra, vào TP, ra vào vùng 1 theo giấy đi đường (GĐĐ) mới.



Trước đó, trong hai ngày 6-9 và 7-9, để có thời gian chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp GĐĐ theo quy trình mới, các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền những người ra đường thuộc nhóm được phép nhưng chưa có GĐĐ.



Từ sáng mai, Hà Nội bắt đầu kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới.

Theo công an, có sáu nhóm đối tượng được cấp GĐĐ. Việc cấp giấy sẽ do Phòng CSGT và Công an xã/phường/thị trấn phụ trách.

Cụ thể, Phòng CSGT duyệt, cấp GĐĐ đối với công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội cấp TP, cấp Trung ương; cá nhân làm việc tại các cơ quan, tổ chức ngoại giao đóng trên địa bàn TP; cá nhân thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu.

Ngoài ra, cơ quan này cũng duyệt, cấp GĐĐ cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao; các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

Hai nhóm đối tượng còn lại là công nhân, viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội cấp quận, huyện và thị xã và cấp xã, phường, thị trấn và cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch và công dân thuộc một số trường hợp thiết yếu sẽ do Công an xã, phường, thị trấn duyệt, cấp.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, qua theo dõi tổng đài hotline về giải đáp thắc mắc liên quan việc cấp GĐĐ, cơ quan này nhận thấy nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức còn lúng túng trong việc xác định nhóm đối tượng được cấp giấy, nhất là diện đối tượng của nhóm 2 và nhóm 6.

Do đó, Công an TP đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nếu chưa xác định được diện đối tượng như trên, liên hệ với công an phường/xã/thị trấn sở tại để được hướng dẫn.

Ba vùng chống dịch Trước đó, UBND TP Hà Nội phân 3 vùng phòng, chống dịch COVID-19. Vùng 1 (vùng đỏ): Toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận, huyện Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai; và một phần địa giới hành chính của 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Vùng này áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng và một số biện pháp ở mức cao hơn. Vùng 2 (vùng cam): Toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận, huyện Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Vùng này áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng và một số biện pháp ở mức cao hơn. Vùng 3 (vùng xanh): Toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận, huyện Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên; và một phần của 5 quận, huyện của phân vùng 1: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Vùng này thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.