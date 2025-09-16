Đoàn đại biểu TP.HCM mang tình cảm đến dân quân biển đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10 16/09/2025 10:31

(PLO)- Đoàn đại biểu TP.HCM khép lại hải trình 7 ngày đến biển đảo Tây Nam, mang theo tình yêu thương và hơn 6,5 tỉ đồng quà tặng.

Hành trình 7 ngày trên con tàu 561 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã khép lại chiều 15-9 khi cập cảng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân (phường Cát Lái, TP.HCM).

Đoàn đại biểu TP.HCM mang theo không chỉ những món quà vật chất trị giá hơn 6,5 tỉ đồng, mà còn gửi gắm tình cảm nồng hậu, niềm tin và thông điệp yêu thương đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10.

Tàu 561 đã chở đoàn công tác TP.HCM đến vùng biển đảo Tây Nam bắt đầu cuộc hải trình ngày 8-9.

Đây là hải trình đong đầy yêu thương mà đoàn công tác mang theo từ đất liền đến với những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Hành trình nghĩa tình

Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn; ông Lê Hoàng Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn đại biểu. Hơn 200 thành viên tham gia, đại diện cho các sở, ban, ngành, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp cùng phóng viên báo đài.

Khởi đầu cuộc hành trình, Đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thắp hương tại nghĩa trang Hàng Keo, Côn Đảo. Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM và ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư thành ủy TP.HCM.

Đoàn đã đến vùng biển đảo Tây Nam như Côn Đảo, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10.

Các thành viên trong Đoàn đại biểu TP.HCM rất háo hức khi đến thăm các đảo.

Ở mỗi nơi, đoàn đều dâng hương, tham quan, tìm hiểu lịch sử, phát động hội thi, tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ... tạo nên bầu không khí sôi nổi, gắn kết quân – dân.



Đặc biệt, đoàn đã trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhiều phần quà gồm máy lọc nước, trang thiết bị văn phòng, tivi, thẻ điện thoại, đồ dùng sinh hoạt, vườn rau mái che, túi hạt giống và tranh vẽ, với tổng giá trị hơn 6,5 tỉ đồng.

Hơn 6,5 tỉ đồng Đoàn đại biểu TP.HCM gửi tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam.

Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động, cùng sự chung tay đóng góp của doanh nghiệp, cá nhân và các đại biểu.

Chia sẻ tại lễ tổng kết, ông Lê Hoàng Hải xúc động cho biết: “Bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến khi nghe lời ca, tiếng hát, những cái ôm siết chặt, ánh mắt kiên định của chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Đó là thông điệp yêu thương mà thành phố gửi gắm".

Ông nhấn mạnh, những món quà vật chất chỉ là một phần, điều lớn hơn chính là tình cảm sâu đậm của Đảng bộ và nhân dân TP.HCM dành tặng cho những người đang ngày đêm canh giữ biển trời. “Tôi mong các đồng chí sẽ luôn nhớ lời Bác Hồ dạy: Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, ông Hải nói.

Ông Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM, trưởng đoàn đại biểu TP.HCM trao tặng quà cho lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối.

Lan tỏa yêu thương giữa biển trời Tổ quốc

Từ thực tế hải trình, nhiều đại biểu đã sáng tác tác phẩm thơ, nhạc, ký sự, mang nhiều cảm xúc. Những tác phẩm ấy không chỉ dừng lại ở trải nghiệm cá nhân mà còn góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc, khơi dậy tình yêu biển đảo quê hương trong mỗi người dân.

Nhiều tiết mục văn nghệ, hội thi diễn ra suốt cuộc hành trình trên tàu 561 đến vùng biển đảo Tây Nam.

Ngoài những món quà, hành trình còn là dịp lan tỏa tình yêu biển đảo. Đoàn duy trì tuyên truyền về lịch sử và truyền thống các đảo, phát hành 8 bản tin thi đua, tổ chức 20 chương trình văn nghệ, thu nhận 50 bài viết, 30 bài thơ, 5 ca khúc và 18 lượt chia sẻ, cảm nhận.

14 phóng viên, cộng tác viên đã tác nghiệp liên tục, kịp thời đưa gần 100 tin, bài, phóng sự, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về chuyến đi.

Ông Trần Ngọc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ phường Tân Thành, bày tỏ chuyến đi là kỷ niệm sâu đậm trong đời công tác. “Ăn cùng mâm, ngủ cùng khoang với chiến sĩ hải quân, tôi cảm nhận nơi đây không chỉ là tình quân dân mà còn là tình đồng chí, tình anh em. Mỗi ánh mắt, nụ cười đều khiến tôi thêm tự hào".

Ông xúc động chia sẻ rằng sóng gió ngoài khơi không thể làm nhụt ý chí kiên cường của người lính nơi đảo xa. Chính niềm tin vững vàng ấy càng khẳng định hậu phương TP.HCM luôn là điểm tựa bền chặt cho tuyến đầu Tổ quốc.

Những cái vẫy tay chào tạm biệt Đoàn đại biểu TP.HCM đầy ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Tình cảm quân dân keo sơn

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, cảm ơn sự quan tâm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Ông nhấn mạnh, chuyến công tác đã giúp các đại biểu trực tiếp chứng kiến tinh thần sẵn sàng chiến đấu, khí thế huấn luyện của quân dân đảo xa, cũng như nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội trên các đảo, nhà giàn DK1.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác.

Theo ông, đây là minh chứng sống động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tình quân dân keo sơn máu thịt, đồng thời là nguồn động lực để tiếp tục lan tỏa tình yêu biển đảo, hun đúc ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Những hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ trên tàu 561 được Đoàn đại biểu TP.HCM quý mến.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên bày tỏ mong muốn các đại biểu trở thành những tuyên truyền viên tích cực, quảng bá hình ảnh đẹp về chiến sĩ hải quân và nhân dân đảo xa, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 561 không ngại khó khăn đưa các thành viên của Đoàn đại biểu TP.HCM đến các đảo ở vùng biển đảo Tây Nam

Hải trình 7 ngày đến biển đảo Tây Nam khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi thành viên. Đó không chỉ là những con số, những món quà giá trị, mà là sự giao thoa tình cảm giữa đất liền và đảo xa, là niềm tự hào và trách nhiệm với chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Đoàn đại biểu TP.HCM rất tự hào khi được đặt chân lên nhà giàn DK1/10 và hát quốc ca đầu tiên tại nhà giàn mới đưa vào sử dụng tháng 7 năm nay.

Đoàn đại biểu TPHCM đã về đến Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, kết thúc hải trình 7 ngày thành công tốt đẹp, đầy ý nghĩa thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Chiều ngày 15-9, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư thành ủy TP.HCM đã đón và chúc mừng Đoàn công tác TP.HCM thăm vùng biển đảo Tây Nam thành công tốt đẹp.

Đoàn đại biểu TP.HCM đã mang đến biển đảo tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin; đồng thời mang về đất liền ký ức đáng nhớ cùng chuyến tàu 561 với những câu thơ của thành viên Lê Trúc Quyên: