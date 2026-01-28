Dòng máy hút ẩm kiêm lọc không khí nào đáng mua? 28/01/2026 08:20

(PLO)- Ô nhiễm không khí kéo dài cùng hiện tượng nồm ẩm trái mùa khiến nhu cầu cải thiện chất lượng không gian sống ngày càng cấp thiết. Thay vì dùng nhiều thiết bị riêng lẻ, người tiêu dùng ưu tiên các giải pháp 2in1 vừa kiểm soát độ ẩm, vừa lọc không khí nhờ tính tiện lợi và hiệu quả chi phí.

Giải pháp 2IN1 cho bài toán về độ ẩm và chất lượng không khí

Dù chưa bước vào mùa nồm nhưng hiện tượng nồm ẩm bất ngờ xuất hiện tháng 11-2025 khiến nhiều gia đình không khỏi bất ngờ trước những biến đổi khó lường của thời tiết. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài càng làm gia tăng nỗi lo về sức khỏe, đặc biệt là với những gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Giải pháp đầu tư thiết bị 2 trong 1 chủ động bảo vệ sức khỏe, vừa có thể sử dụng hiệu quả quanh năm, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị.

Mua 1 được 2 với các thiết bị hút ẩm kiêm lọc khí thông minh từ Kosmen.

Nổi bật trong phân khúc lọc khí kiêm hút ẩm là các sản phẩm đến từ Kosmen - thương hiệu chuyên cung cấp giải pháp kiểm soát ẩm và lọc không khí toàn diện đang được nhiều người dùng tin tưởng sử dụng.

Các model được tích hợp 2in1 máy hút ẩm Kosmen công suất đa dạng từ 25 - 35 lít/ ngày, với khả năng xử lý ẩm nhanh và tích hợp thêm 3 bộ lọc tiêu chuẩn tương đương các dòng máy lọc không khí chuyên dụng gồm Màng lọc Thô - Màng lọc HEPA - Màng lọc Than hoạt tính cùng công nghệ ion mang lại không gian sống xanh bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Top 3 máy hút ẩm Kosmen kiêm lọc không khí đáng mua

Và để người dùng có cái nhìn trực quan và dễ dàng tìm mua được sản phẩm phù hợp, dưới đây sẽ là thông tin chi tiết của 3 mẫu máy lọc khí kiêm hút ẩm đang được nhiều người dùng tin tưởng sử dụng:

Máy hút ẩm Kosmen KM-25N: Mẫu máy đầu tiên là Kosmen KM-25N, sản phẩm chuyên hút ẩm và có thể hỗ trợ khử mùi hôi khó chịu trong không khí. Kosmen KM-25N được thiết kế với công suất hút ẩm đạt 25 lít/ ngày và phù hợp cho không gian từ 55 - 95m2. Để khử mùi hiệu quả, model này sẽ được tích hợp 1 màng lọc than hoạt tính cùng công nghệ ion âm thông minh loại bỏ các tạp chất gây mùi. Các tính năng được tích hợp đi kèm bao gồm: Sấy quần áo, cài đặt độ ẩm, hẹn giờ, kết nối wifi, cảnh báo chống tràn,...

Máy lọc không khí và hút ẩm Kosmen KM-30N: Đây là mẫu máy được tích hợp tính năng 2in1 có khả năng hút ẩm và lọc khí chuyên sâu sở hữu công suất hút ẩm đạt 30 lít/ ngày và phù hợp cho không gian dưới 105m2. Máy được được tích hợp đủ 3 bộ lọc bao gồm Thô - HEPA H13 - Than hoạt tính giúp loại bỏ tốt nhiều loại tạp chất như lông thú cưng, bụi vải, nấm mốc, bụi mịn, phấn hoa, khí độc,... Các tính năng được tích hợp đi kèm gồm: Sấy quần áo, ion âm, hẹn giờ, chế độ ngủ, cài đặt tốc độ gió, kết nối wifi,...

Máy hút ẩm kiêm lọc không khí Kosmen được tích hợp nhiều tính năng ưu việt.

Máy lọc không khí và hút ẩm Kosmen ECO-35E: Cũng giống Kosmen KM-30N, Kosmen ECO-35E cũng được tích hợp đủ 3 lớp lọc tiêu chuẩn, đảm bảo hiệu quả lọc khí tốt. Tuy nhiên, model này sẽ được thiết kế với công suất lớn hơn là 35 lít/ ngày và phù hợp cho không gian từ 70 - 105 m2. Các tính năng được tích hợp đi kèm gồm: Sấy quần áo, ion âm, hẹn giờ, kết nối wifi, chế độ ngủ, khóa trẻ em,...

Trên đây là một số thông tin tham khảo về các dòng máy hút ẩm kiêm lọc khí đang được người tiêu dùng quan tâm trên thị trường.