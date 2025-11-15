Dự báo vàng thế giới sẽ có tuần mới đầy bất định? 15/11/2025 08:57

(PLO)- Sau nhịp đảo chiều mạnh, vàng giữ trụ 4.000 USD/ounce, nhưng triển vọng tuần tới đầy bất định, tạo áp lực cho cả nhà đầu tư lớn lẫn nhỏ.

Giá vàng thế giới khép lại tuần bằng một pha đảo chiều mạnh. Từ vùng 4.200 USD/ounce, có thời điểm kim loại quý rơi về 4.033 USD/ounce trước khi hồi phục lên 4.080 USD/ounce như hiện tại. Quy đổi theo tỉ giá USD/VND tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Trong nước, thị trường cũng chìm trong sắc đỏ. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tại Công ty Mi Hồng cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua bán về mức 151 - 153 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng giảm tới 2,2 triệu đồng mỗi lượng, đưa vàng miếng SJC về mức 149 - 151 triệu đồng/lượng, và vàng nhẫn 9999 giao dịch ở ngưỡng 146,5 - 149 triệu đồng/lượng...

Trên thị trường tự do, giá giữ nguyên quanh 151 - 154 triệu đồng/lượng. Tính theo giá quy đổi, vàng miếng SJC “chợ đen” đang cao hơn thế giới khoảng 24 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới diễn biến khó lường

Việc vàng không thể vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce trong tuần đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn.

Khảo sát của Kitco News ghi nhận giới chuyên gia Phố Wall chưa tìm được đồng thuận về xu hướng tuần tới, dù nhiều người vẫn coi các nhịp điều chỉnh là cơ hội mua chiến thuật.

Có đến 50% chuyên gia tại Phố Wall dự báo giá kim loại quý sẽ đi xuống trong tuần tới.

﻿Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định kinh tế Mỹ và chính sách thuế, đường hướng của Fed đều chứa đựng nhiều bất định. Ông cho rằng vàng có thể kiểm định lại vùng đáy gần đây quanh 3.930 USD/ounce trước khi phục hồi mạnh trở lại, và các nhịp điều chỉnh sẽ chỉ mang tính ngắn hạn nhờ các động lực hỗ trợ vẫn hiện hữu.

Tâm lý thận trọng này xuất hiện sau khi vàng giữ vững mốc 4.000 USD/ounce trong phiên cuối tuần, tạo lực mua khá tốt ở nửa đầu tuần. Hôm thứ Năm, giá vàng giao ngay thậm chí chạm 4.245 USD/ounce trước khi chịu áp lực chốt lời và lùi về 4.080 USD/ounce.

Nhiều nhà phân tích cho rằng đà giảm của vàng trong hai phiên cuối tuần đến từ kỳ vọng Fed hạ lãi suất không còn chắc chắn, kéo theo đà sụt giảm trên hàng loạt thị trường tài sản, từ Bitcoin đến cổ phiếu. Việc Chính phủ Mỹ vừa kết thúc chu kỳ đóng cửa 43 ngày cũng làm dấy lên lo ngại về chất lượng dữ liệu kinh tế, buộc Fed giữ lập trường trung lập và khả năng cao chưa điều chỉnh lãi suất trong kỳ họp cuối năm.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed hạ lãi suất vào tháng 12 đã giảm mạnh xuống dưới 50%, so với mức hơn 90% hồi tháng trước.

Ông Alex Kuptsikevich, Chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, cho biết đồng USD yếu đi và tin đồn Fed nối lại hoạt động mua tài sản đã hỗ trợ vàng đầu tuần. Tuy nhiên, việc vàng đảo chiều cuối tuần cho thấy thị trường đang trở nên thận trọng hơn. Ông dự báo giá vàng nghiêng về xu hướng giảm và áp lực bán sẽ mạnh lên mỗi khi vàng phục hồi.

Phố Wall: Gần 50% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ giảm tuần tới

Khảo sát của Kitco tuần này ghi nhận 17 chuyên gia Phố Wall tham gia, trong đó 47% dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới, 35% giữ quan điểm trung lập và chỉ 18% kỳ vọng giá tăng.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, duy trì quan điểm tích cực với vàng, trừ khi thị trường chứng khoán xuất hiện một đợt bán tháo mạnh. Theo ông, nếu chứng khoán lao dốc, gần như mọi tài sản đều có thể chịu áp lực bán, ngoại trừ đồng Yên Nhật.

Chiến lược gia James Stanley của Forex.com cũng nghiêng về xu hướng tăng nhưng chưa kỳ vọng đột phá. Ông cho rằng vàng đang trong giai đoạn tích lũy tương tự cuối năm ngoái, giai đoạn thường tạo nền cho một pha tăng giá lớn nếu các yếu tố vĩ mô thuận lợi.