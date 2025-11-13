Giá vàng 'nội' leo dốc nhưng có người sắp hòa vốn, kẻ lỗ nặng 13/11/2025 15:55

(PLO)- Những người mua vàng miếng SJC ở vùng đỉnh đang dần “về bờ”, trong khi nhà đầu tư ôm vàng nhẫn 9999 vẫn chịu lỗ nặng dù giá vàng trong nước đang tăng.

Đầu giờ chiều 13-11, giá vàng thế giới bật lên 4.215 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, mức tăng này chỉ tương đương khoảng 500.000 đồng/lượng. Thế nhưng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước đồng loạt nâng giá vàng miếng thêm tới 2,5 triệu đồng/lượng, tức gấp năm lần mức tăng của thị trường quốc tế.

Giá vàng trong nước tiếp tục nới rộng khoảng cách chênh so với giá thế giới. Ảnh: T.L

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết 152 - 154 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 2,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua. Vàng nhẫn 9999 cũng tăng tương tự, giao dịch ở mức 149,7 - 152,2 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng tương ứng, đưa vàng miếng SJC lên 152,5 - 154 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn 24K giao dịch ở mức 151,3 - 154,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Mi Hồng, vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng tăng lần lượt 2 chiều ở mức 500.000 - 700.000 đồng/lượng, giao dịch quanh mức 152,3 - 154 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy thị trường trong nước đang lệch pha so với thị trường vàng thế giới. Chỉ một ngày trước, khi thị trường vàng quốc tế tăng vọt 70 USD/ounce (tương đương tăng tới 2,3 triệu đồng/lượng), vàng SJC trong nước lại quay đầu giảm 500.000 đồng/lượng. Ngược lại, hôm nay giá thế giới chỉ nhích 20 USD/ounce, nhưng vàng trong nước đã tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, dù thị trường vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, song mức thua lỗ của những nhà đầu tư “đu đỉnh” lại rất khác nhau. Trong khi vàng miếng SJC hiện chỉ còn cách mốc kỷ lục lịch sử khoảng 300.000 đồng/lượng, thì vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu vẫn thấp hơn đỉnh cũ tới 6 triệu đồng/lượng, tức người mua vàng nhẫn của doanh nghiệp này đang lỗ sâu hơn nhiều so với người mua vàng miếng SJC ở ngay vùng đỉnh.

Trên thị trường tự do, vàng miếng SJC đang giao dịch quanh ngưỡng 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng. So với giá kim loại quý thế giới quy đổi hiện ở mức 134 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), giá vàng miếng trên kênh chính thức đang đắt hơn tới 20 triệu đồng/lượng và đắt hơn tới 27 triệu đồng/lượng trên thị trường chợ đen.

Khoảng cách này phản ánh không chỉ tâm lý đầu cơ và kỳ vọng vàng tiếp tục lập đỉnh, mà còn cho thấy độ méo mó của thị trường trong nước khi cung cầu và cơ chế điều tiết vẫn còn nhiều bất cập.