Dương Thanh Cường sắp hầu tòa vụ gây thiệt hại ngàn tỉ đồng cho ngân hàng 15 năm trước 31/03/2026 08:15

(PLO)- Trong vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng, bị cáo Dương Thanh Cường bị cáo buộc có vai trò xuyên suốt, trực tiếp vi phạm về điều kiện cấp tín dụng và chiếm hưởng, sử dụng toàn bộ khoản vay.

Dự kiến ngày 17-4, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Thế Bình (71 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng, hiện đang bị truy nã), Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát), Hồ Đăng Trung (cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng) và 2 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999. Hành vi sai phạm của các bị cáo diễn ra cách đây 15 năm.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20-4. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Ngọc Thắng.

Dương Thanh Cường trong một phiên xét xử. Ảnh: PL

Theo cáo trạng, với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007 đến năm 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, bị cáo Dương Thanh Cường đã được bị cáo Nguyễn Thế Bình (lúc này là quyền Tổng Giám đốc ngân hàng năm 2007 và Chủ tịch HĐQT ngân hàng năm 2010) chỉ đạo bị cáo Hồ Đăng Trung (Giám đốc ngân hàng) cho Dương Thanh Cường vay vốn.

Từ tháng 4-2007 đến năm 2010, bị cáo Hồ Đăng Trung đã chỉ đạo cấp dưới là bị cáo Hồ Văn Long và các cán bộ tín dụng, thông đồng với bị cáo Cường và các cá nhân liên quan, thực hiện một loạt các hành vi sai phạm như: hợp thức thủ tục nâng quyền phán quyết tín dụng, hợp thức điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm với tài sản là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, đất nông nghiệp, đất rau màu có giá trị thấp đã được bị cáo Cường làm giả hợp đồng và nâng khống về giá trị nhận chuyển nhượng.

Từ đó, các bị cáo tại ngân hàng đã để bị cáo Dương Thanh Cường sử dụng Công ty Bình Phát, thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ, gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 1.053 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Thế Bình đã căn cứ nội dung Tờ trình xin nâng mức phán quyết tín dụng của ngân hàng với Công ty Bình Phát và Công ty THY dù biết rõ cho hai công ty này vay vốn mua đất thực hiện dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện, không có căn cứ để đánh giá khả thi và hiệu quả, nhưng vẫn đồng ý với bị cáo Cường và chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục nâng mức phán quyết tín dụng, giải quyết cho vay.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các bị cáo tại ngân hàng hợp thức hồ sơ tín dụng cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây hậu quả thiệt cho ngân hàng số tiền hơn 1.053 tỉ đồng.

Bị cáo Dương Thanh Cường đã có hành vi gian dối tạo dựng, hợp thức hồ sơ. Cụ thể, bị cáo này đã làm giả, nâng khống giá trị hợp đồng mua bán đất, hợp đồng tư vấn dự án nộp cho ngân hàng và được ngân hàng sử dụng làm căn cứ xác định giá trị tài sản bảo đảm đúng mức giá do Cường cung cấp.

Bị cáo Dương Thanh Cường còn thông đồng với bị cáo Hồ Đăng Trung sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và Dự án không đủ điều kiện cả về pháp lý và trị giá tài sản để định giá và sử dụng làm tài sản bảo đảm. Gian dối về mục đích vay vốn và sử dụng trái mục đích vay vốn như trả nợ ngân hàng, chỉ dùng cá nhân, không hạch toán trên sổ sách của công ty...

Bị cáo Dương Thanh Cường có vai trò xuyên suốt trong vụ án, trực tiếp vi phạm về điều kiện cấp tín dụng và toàn bộ khoản vay do Cường chiếm hưởng, sử dụng. Do vậy, bị cáo Cường phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hậu quả thiệt hại trong vụ án số tiền hơn 1.053 tỉ đồng.