"Siêu lừa" Dương Thanh Cường năm lần bảy lượt hầu tòa, liên tiếp lãnh án chung thân 26/10/2025 17:07

(PLO)- Vụ án vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại hơn 1.053 tỉ đồng xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng là vụ án thứ tám mà "siêu lừa" Dương Thanh Cường bị truy tố, xét xử.

Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng.

Bị can Nguyễn Thế Bình (hiện bị truy nã, cựu chủ tịch HĐQT 1 ngân hàng), Dương Thanh Cường (cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Bình Phát), Hồ Đăng Trung (cựu giám đốc chi nhánh một ngân hàng), Hồ Văn Long (cựu trưởng phòng chi nhánh ngân hàng), Đỗ Ngọc Dũng (cựu cán bộ tín dụng ngân hàng) bị truy tố về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS 1999.

VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án.

Gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỉ đồng

Theo cáo trạng, với mục đích vay được tiền, sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007 đến năm 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, Dương Thanh Cường đã được Nguyễn Thế Bình chỉ đạo Hồ Đăng Trung cho Cường vay vốn.

Thực hiện chỉ đạo của Bình, từ tháng 4-2007 đến năm 2010, Trung đã chỉ đạo cấp dưới là Hồ Văn Long và các cán bộ tín dụng, thông đồng với Cường thực hiện một loạt hành vi sai phạm.

"Siêu lừa" Dương Thanh Cường trong một lần hầu tòa. Ảnh: TL

Theo đó, các bị can đã hợp thức thủ tục nâng quyền phán quyết tín dụng, điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm. Trong khi đó, tài sản đảm bảo là dự án chưa được phê duyệt đầu tư; quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn, đất nông nghiệp, đất rau màu có giá trị thấp... nhưng đã được Cường làm giả hợp đồng, nâng khống giá trị nhận chuyển nhượng.

Từ đó, các bị can tại ngân hàng đã để Cường sử dụng Công ty Bình Phát, thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ; gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thế Bình có vai trò xuyên suốt, chỉ đạo thực hiện hành vi sai phạm nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án; các bị can Cường, Trung có vai trò người thực hành; các bị can Long, Dũng có vai trò đồng phạm giúp sức.

Cũng theo cáo trạng, đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, các bị can có chức vụ, quyền hạn phạm tội, gây hậu quả thất thoát đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước.

Theo lý lịch, ngày 11-5-2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Hồ Văn Long 19 năm tù, Hồ Đăng Trung 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong vụ án này, Long và Trung đã vi phạm quy định cho vay, tạo điều kiện để Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho ngân hàng 967 tỉ đồng.

Dương Thanh Cường và vụ án thứ tám

Theo hồ sơ, Dương Thanh Cường từng có 2 tiền án và nhiều lần hầu tòa liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 27-6-1996, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phạt Cường 20 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân và trốn thuế.

Ngày 11-8-1996, TAND tỉnh Tiền Giang phạt Cường 10 năm tù về tội đưa hối lộ; tổng hợp hình phạt, buộc Cường chấp hành 20 năm tù.

Ngày 1-2-2005, Cường được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Ngày 15-12-2015, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt Cường 13 năm 6 tháng tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bản án phúc thẩm ngày 11-5-2016 của TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án tù chung thân đối với Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, Cường cùng đồng phạm đã gây thất thoát của nhà nước gần 967 tỉ đồng cho một ngân hàng tại TP.HCM.

Bản án phúc thẩm ngày 12-5-2016 của TAND Cấp cao tại TP.HCM phạt Cường tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cường đã có hành vi sử dụng Công ty Tân Đại Phát và Thanh Phát để lập khống các giấy chứng nhận góp vốn, chứng từ, dự án; nâng khống hợp đồng mua bán đất từ 3 tỉ đồng lên 47 tỉ đồng để vay hơn 19 tỉ đồng của của một chi nhánh ngân hàng để chiếm đoạt trên 15 tỉ đồng. Tính đến ngày khởi tố vụ án (tháng 6-2013), Công ty Thanh Phát còn nợ ngân hàng cả gốc và lãi tổng cộng 33 tỉ đồng.

Bản án ngày 10-7-2018, TAND TP.HCM phạt Cường 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án, Cường phải chấp hành án tù chung thân.

Trong vụ án này, Cường nhận 41,5 tỉ đồng (2,6 triệu USD) từ Công ty F để hợp tác đầu tư dự án. Tuy nhiên, Cường đã dùng giấy tờ đất của dự án thế chấp vay tại một ngân hàng 15.846 lượng vàng. Khi bị yêu cầu hoàn trả vốn, Cường chỉ trả 7,5 tỉ và làm giả 3 giấy chứng nhận để bảo lãnh cho việc thanh toán, chiếm đoạt hơn 34 tỉ đồng.

Bản án phúc thẩm ngày 14-12-2020 của TAND Cấp cao tại TP.HCM phạt Cường 18 năm tù (án sơ thẩm 16 năm tù) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt của bản án trước đó, Cường phải chấp hành hình phạt tù chung thân.

Cạnh đó, tòa tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với ông Trầm Bê (cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam, nay là Sacombank), các bị cáo còn từ 2 năm 6 tháng tù đến 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cụ thể về hành vi, năm 2007, Cường dùng Công ty Thanh Phát mua 10,5 ha đất nông nghiệp (23 sổ đỏ) huyện Bình Chánh (cũ) rồi thế chấp cho một ngân hàng để vay tiền. Biết đất nằm trong quy hoạch, không thể sang tên, Cường vẫn mượn lại 23 sổ đỏ để thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam để vay 185 tỉ đồng sử dụng cá nhân; gây thiệt hại 505 tỉ đồng cho ngân hàng.

Bị can Dương Thanh Cường đang chấp hành hình phạt tù chung thân theo Bản án phúc thẩm ngày 14-12-2020 của TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Trong vụ án gây thiệt hại cho một ngân hàng hơn 1.053 tỉ đồng, Cường bị tạm giam từ ngày 18-4-2025 tại Trại Tạm giam T17 Bộ Công an.