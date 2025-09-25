Gần 3 triệu ô tô có nguy cơ không qua được trạm thu phí 25/09/2025 14:29

(PLO)- Theo số liệu thống kê từ Cục Đường bộ Việt Nam, hiện có khoảng 2,8 triệu ô tô chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngày 25-9, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết chỉ còn ít ngày nữa, ngày 1-10, ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí.

Tuy nhiên, hiện mới có khoảng hơn 3 triệu trên tổng số 5,8 triệu tài khoản kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cần sự đồng thuận của người dân

Đáng chú ý, trong tháng 9 vừa qua, Cục Đường bộ phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ rà soát dữ liệu cho thấy có tới 900.000 tài khoản giao thông đã phát sinh giao dịch khi qua trạm nhưng vẫn chưa liên kết với bất kỳ phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nào. Nguyên nhân được xác định do nhiều chủ xe chưa quan tâm, chưa có nhu cầu di chuyển qua trạm thu phí hoặc còn gặp khó khăn khi liên kết với tài khoản ngân hàng.

Trước tình hình này, Cục Đường bộ cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ quan liên quan đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ để chủ phương tiện kịp thời kết nối. Các trạm thu phí cũng được yêu cầu bố trí nhân sự trực 24/24 giờ nhằm hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giúp người dân di chuyển nhanh khi qua trạm thu phí. Ảnh: V.LONG

Cục Đường bộ cho biết việc triển khai ban đầu có thể phát sinh nhiều khó khăn, giống như giai đoạn dán thẻ thu phí tự động trước đây. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân, hệ thống thu phí không dừng đã chứng minh hiệu quả trong giảm ùn tắc, minh bạch và tiết kiệm chi phí xã hội.

Cơ quan này cũng kỳ vọng việc kết nối tài khoản giao thông với thanh toán không dùng tiền mặt cũng sẽ nhận được sự đồng thuận tương tự.

Hiện chủ phương tiện có thể đăng ký kết nối qua ứng dụng đang sử dụng mà không cần cài đặt thêm phần mềm mới. Với dịch vụ VETC, người dùng thực hiện theo hướng dẫn trên website vetc.com.vn; còn với ePass, thực hiện trên giaothongso.com.vn. Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ số tổng đài 1900 6010 (VETC) hoặc 1900 9080 (ePass).

Gỡ khó cho doanh nghiệp vận tải

Đối với doanh nghiệp, đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho hay, hiện chưa có ví điện tử dành riêng cho doanh nghiệp, trong khi mức phí giao dịch qua ngân hàng và thẻ tín dụng khoảng 2% mỗi lần là khá cao với đơn vị có tần suất thanh toán lớn.

Vì vậy, VETC đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét miễn hoặc giảm phí giao dịch điện tử cho thanh toán phí đường bộ, đồng thời tối ưu giải pháp kỹ thuật để bảo đảm tốc độ xử lý. Các kiến nghị này cũng đã được báo cáo đến Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước để nghiên cứu.

“Trước mắt, từ ngày 1-10, xe của doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí như hiện nay. Về lâu dài, các bên sẽ phối hợp đề xuất phương án thuận lợi hơn” - đại diện VETC khẳng định.