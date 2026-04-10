Giá bất động sản tại TP.HCM, Hà Nội tiếp tục tăng 10/04/2026 11:05

(PLO)- Những tháng đầu năm 2026, thị trường bất động sản ghi nhận lượng giao dịch khá lớn, nguồn cung cải thiện tích cực.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong ba tháng đầu năm 2026, cả nước có khoảng 115.650 giao dịch bất động sản thành công, bằng 85,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, phân khúc căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ ghi nhận 25.663 giao dịch. Đất nền tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn với 89.987 giao dịch thành công.

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết nguồn cung bất động sản thời gian qua đã bớt khan hiếm hơn so với trước. Dù vậy, giá nhiều phân khúc nhà ở vẫn neo ở mức cao, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người dân.

Tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đồng Nai, giá nhà trong quý I-2026 tăng khoảng 1-2% so với quý trước.

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thông tin về tình hình thị trường quý I trong họp báo chiều 9-4. Ảnh: V.LONG

Theo bà Hằng, trong thời gian tới, nhu cầu thị trường sẽ tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền tại các đô thị lớn. Bên cạnh đó, đất nền tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ, dân cư ổn định cũng tiếp tục được quan tâm.

Về phía doanh nghiệp, những đơn vị có quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ và triển khai dự án bài bản sẽ có cơ hội phục hồi và phát triển. Ngược lại, các doanh nghiệp yếu kém, thiếu năng lực sẽ dần bị đào thải khỏi thị trường.

Cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ, thổi giá, góp phần hạn chế biến động bất thường của thị trường bất động sản.

Hiện Bộ Xây dựng đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Một dự án bất động sản đang được xây dựng ở khu vực phía Tây Hà Nội. Ảnh: V.LONG

Trong đó, một nội dung đáng chú ý là nghiên cứu chính sách phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu của số đông người dân.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đang hoàn thiện mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập”. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch trên thị trường.